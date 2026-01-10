Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal en la A-7054, en Cártama

Un hombre de 59 años de edad ha muerto y otras tres personas han resultado heridas a última hora de este pasado viernes, 9 de enero, en un accidente de tráfico en la A-7054, a su paso por la localidad malagueña de Cártama, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota de prensa, la sala coordinadora ha detallado que el suceso se ha producido sobre las 21,57 horas de la noche, cuando dos vehículos han chocado frontalmente en el kilómetro 10 de dicha carretera.

Al lugar de los hechos han acudido cuatro unidades del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, junto con Bomberos del Consorcio provincial de Málaga para liberar a uno de los implicados y Guardia Civil.

Los sanitarios han evacuado a dos hombres de 30 y 34 años, junto con una mujer de 28, al hospital Clínico Universitario y han certificado el fallecimiento de la víctima en el lugar del accidente.