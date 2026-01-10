Agencias

Principales titulares de los periódicos para el domingo 11 de enero

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Trump, el imperialismo desbocado"

-- "Vértigo en la 'nueva Venezuela' de Delcy Rodríguez"

EL MUNDO

-- "Diosdado torpedea la salida de presos y EEUU lo pone en la mirilla"

-- "El PP crea para las CCAA la 'infrafinanciación cero'"

ABC

-- "El candidato de Zapatero investigado en EE.UU. por torturas y narcotráfico"

-- "La semana en la que todo cambió en Venezuela para seguir igual, entre la opresión y la miseria"

LA VANGUARDIA

-- "Groenlandia: Trump quiere la isla 'por las buenas o por las malas'"

-- "Sánchez y Junqueras se vieron varias veces antes de la cita de la Moncloa"

LA RAZÓN

-- "Trump busca inversores para relanzar la economía venezolana"

-- "El manifiesto de Sevilla será el termómetro de la disidencia en el PSOE"

EL PERIÓDICO

-- "La inmigración, de cerca: hablan los alcaldes"

-- "Trump reafirma con el golpe a Maduro su deseo de 'dominar' Occidente"

