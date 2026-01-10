Organizaciones de Latinoamérica convocan una concentración este domingo contra la intervención en Venezuela

La organización de una manifestación similar programada para el 18 de enero en Gijón ha servido de antesala a una concentración ciudadana que tendrá lugar este domingo a las 12:30 horas en el Parchís, convocada por colectivos sociales de Latinoamérica y el Caribe. Según detalló la fuente informativa, el evento se inscribe en la serie de protestas coordinadas que buscan rechazar la intervención extranjera en Venezuela y defender la autodeterminación de los pueblos de la región.

De acuerdo con la información publicada, diversas agrupaciones han decidido movilizarse para exigir a organismos internacionales, como la ONU y la Unión Europea, además del gobierno español, la adopción de medidas concretas destinadas a salvaguardar el Derecho Internacional, los Derechos Humanos y la integridad territorial de los Estados latinoamericanos afectados. Tal como consignó el medio, la concentración de este domingo responde a una convocatoria que se realiza de forma simultánea en otras ciudades de Europa y América Latina, donde se han llevado a cabo acciones frente a embajadas y consulados de Estados Unidos.

El llamado de los organizadores tiene como principal eje el reclamo de un cese definitivo de la violencia y la injerencia exterior sobre Venezuela. Según expresaron los colectivos convocantes en declaraciones reproducidas por la fuente, "la acción exterior de la Casa Blanca ha supuesto una brutalización de las relaciones internacionales que impone la fuerza bruta de uno solo al margen del Derecho Internacional y de los convenios amparados por las Naciones Unidas, y que responde únicamente a sus intereses por los recursos naturales y económicos del país, en particular, del petróleo".

El medio detalló que la concentración cuenta con el respaldo de una amplia variedad de organizaciones, entre las que figuran la CSCA, CCOO, Suatea, CSI, LCT, IU, Podemos, PCA, PCTE, Somos, AntiCapi, COSAL, la Asociación Lázaro Cárdenas, la Asociación Bartolomé de las Casas, la Asociación Paz y Amistad, Asturias Laica, Asociación Amistad con los Pueblos, Awon Iyaami, Asturias Insumisa, el Colectivo de refugio Luciano Romero y Pachakuti.

La iniciativa no solo se limita a la denuncia de la intervención extranjera en Venezuela, sino que subraya la importancia de que las potencias y los organismos multilaterales tomen una postura activa para frenar cualquier presión externa que ponga en riesgo los derechos fundamentales y la soberanía de los pueblos caribeños y latinoamericanos. Según informaron los convocantes al medio, se busca "garantizar los principios del Derecho Internacional", exigiendo además que cesen las acciones unilaterales que, a su juicio, afectan de manera directa la estabilidad política, social y económica de Venezuela y la región.

En el contexto de esta protesta, los organizadores remarcaron que "la fuerza bruta de uno solo" en el terreno internacional ha provocado un aumento de la conflictividad y ha distorsionado los mecanismos de resolución pacífica amparados por las Naciones Unidas. Según reportó el medio, la referencia apunta al papel de Estados Unidos en la política regional y a su interés por los recursos estratégicos, como el petróleo venezolano.

El evento convocado en Gijón coincide con una estrategia de movilización internacional que, según publicó la fuente, también ha incluido manifestaciones ante sedes diplomáticas estadounidenses en distintas capitales europeas y latinoamericanas. La preocupación compartida por las organizaciones gira en torno a las consecuencias que la presión exterior ejerce sobre Venezuela, incidiendo en la integridad nacional y dificultando la búsqueda de soluciones pacíficas y negociadas en el marco de la legalidad internacional.

Según recogen los organizadores en sus comunicados, la protesta reivindica la dignidad de los pueblos del Caribe y el derecho a decidir sus propios destinos sin injerencias externas. Los colectivos reiteran el pedido a los diferentes países europeos y latinoamericanos para que actúen conforme a lo estipulado por los tratados internacionales, asegurando la protección de los derechos básicos y la autodeterminación.

Además de la convocatoria pública, la jornada busca consolidar las redes de solidaridad entre organizaciones sociales de la región y sus aliados en Europa, apostando por fortalecer el apoyo a las demandas de cese de la intervención en Venezuela y reafirmación del principio de soberanía nacional frente a intereses foráneos.