Al menos 7 muertos, entre ellos un niño, en un ataque de Israel contra el sur del Líbano

El Cairo, 9 may (EFE).- Al menos siete personas murieron, entre ellos un niño, y otras 15 resultaron heridas este sábado en un bombardeo efectuado por el Ejército israelí contra la localidad de Saksakiyeh, en el sur del Líbano, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés.

El departamento dijo en un breve comunicado que el ataque, en el distrito meridional de Sidón, dejó "un saldo oficial" de siete fallecidos y 15 heridos, entre los que se encuentran tres menores de edad.

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Medios libaneses apuntaron que en el lugar atacado se encontraba una familia de desplazados por el estallido de las hostilidades entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá el pasado 2 de marzo en el marco de la guerra de Irán.

Con este ataque, suben a al menos 15 los muertos en ataques israelíes contra el Líbano en lo que va de sábado, a pesar del frágil alto el fuego que entró en vigor a mediados de abril, mientras que Israel también ha bombardeado zonas cercanas a la capital, Beirut, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

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Según el medio estatal, Israel lanzó dos ataques contra sendos automóviles que transitaban por la zona de Saadiyat, en la estratégica carretera costera que conecta Beirut con el sur del Líbano, a unos 20 kilómetros al sur de la capital, mientras que tres personas murieron en un bombardeo contra un vehículo en la cercana zona de Chouf.

Además, el Ejército israelí volvió a emitir órdenes de evacuación en una decena de localidades del sur del Líbano en respuesta, según el Estado judío, a las "violaciones" de la tregua por parte de Hizbulá.

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Pese al cese de hostilidades acordado por el Líbano e Israel a mediados del mes pasado, las fuerzas israelíes han continuado atacando a diario el sur del Líbano y han demolido un gran número de viviendas en las zonas que ocupan en esa región.

Esta semana, bombardearon también, por primera vez en tres semanas de tregua, los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye.

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Por su parte, Hizbulá sigue atacando objetivos israelíes, sobre todo tropas presentes en el sur del Líbano, a la espera de que delegaciones de los dos países mantengan la próxima semana en Washignton una tercera ronda de diálogo directo. EFE