Agencias

Los agricultores levantan el bloqueo de la A-2 en Lleida, que abrirá cuando esté limpia

Fuentes del SCT informan que el desbloqueo de la vía en Bell-lloc d'Urgell y Mollerussa permitirá retomar la circulación tras las labores de retirada, mientras persisten acciones similares en otras rutas de Cataluña y se prevén nuevas protestas tractoristas

Guardar

El Servei Català de Trànsit (SCT) comunicó que la reapertura de la autovía A-2, a la altura de Bell-lloc d'Urgell y Mollerussa (Lleida), se producirá una vez que concluyan las labores de limpieza posteriores al levantamiento del corte protagonizado por agricultores. Según informó Europa Press, este bloqueo formaba parte de las protestas en contra del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, y culminó en la mañana del sábado alrededor de las 12 horas, permitiendo así avanzar hacia la normalización de la circulación vehicular en la zona una vez despejada la vía.

No obstante, el medio Europa Press detalló que persisten interrupciones en otras carreteras catalanas. Entre las rutas donde se mantienen restricciones figuran la AP-7, entre Borrassà y Vilademuls (Girona); la C-16, entre Casserres y Berga (Barcelona); y los accesos al Puerto de Tarragona través de la T-11 y la A-27. Dichos bloqueos, cuya finalidad se relaciona con manifestaciones y demandas del sector agrícola, seguirán activos hasta al menos el domingo.

Según consignó Europa Press, representantes de Revolta Pagesa comunicaron que para este domingo se prevé el desarrollo de una marcha lenta protagonizada por tractores en el centro de Tarragona. La acción comenzará al mediodía, partiendo desde la plaza Imperial Tàrraco y recorrerá distintos puntos de la ciudad. Los organizadores buscan así visibilizar el malestar del sector frente al marco de acuerdos internacionales que consideran desfavorables para los productores locales.

Las protestas impulsadas por agricultores han provocado en las últimas jornadas considerable afectación en la movilidad por carreteras clave de Cataluña, especialmente a raíz de su posición ante el tratado UE-Mercosur. Los convocantes manifiestan desacuerdo con la apertura del mercado a productos agroalimentarios provenientes de América del Sur, alegando desventajas competitivas y reclamando mayores garantías para la protección de la producción local.

El levantamiento del corte en la A-2 representa el fin de uno de los bloqueos con mayor impacto en la circulación del territorio leridano. Según información publicada por Europa Press, la reapertura definitiva al tráfico depende de la finalización de trabajos para limpiar los restos y obstáculos que quedaron tras la concentración de manifestantes. Las autoridades hacen un seguimiento intensivo de los puntos afectados y coordinan con equipos de limpieza para asegurar la seguridad en la reanudación de la circulación.

En cuanto a la situación en el resto de la comunidad autónoma, la continuidad de los cortes en puntos críticos como la AP-7 y la C-16 ha generado desvíos y retenciones. Transporte de mercancías, así como desplazamientos particulares, se han visto alterados mientras persistían las acciones reivindicativas. El impacto logístico se refleja especialmente en el acceso al Puerto de Tarragona, una infraestructura clave para el tráfico comercial de la región, que según reportó Europa Press, enfrenta restricciones hasta que se levanten los bloqueos en la T-11 y la A-27.

La convocatoria a futuras movilizaciones, incluyendo marchas de vehículos agrícolas, forma parte de una estrategia acordada por agrupaciones del sector, como Revolta Pagesa, en respuesta al proceso de negociaciones y acuerdos comerciales internacionales. La protesta programada en Tarragona este domingo busca mantener la presión sobre las autoridades y concienciar a la población sobre las demandas de los agricultores, centradas principalmente en la revisión de políticas que afectan su competitividad y el sostenimiento de la producción local.

El desarrollo y desenlace de estas protestas continúa sujeto a la evolución de las negociaciones a nivel europeo y a las decisiones que adopten tanto los representantes del sector agrario como las autoridades gubernamentales. Los bloqueos y las marchas reflejan un escenario de tensión que se mantiene vivo en diferentes ejes viales de Cataluña, según destacaron fuentes consultadas por Europa Press.

Temas Relacionados

Protestas agrícolasUnión EuropeaMercosurServei Català de TrànsitEuropa PressLleidaTarragonaBloqueo de carreterasRevolta PagesaMollerussaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Congresistas demócratas advierten a Trump ante cualquier uso no autorizado de la fuerza en México

Un grupo de legisladores de Estados Unidos ha enviado una misiva a Marco Rubio en la que condena eventuales operaciones armadas en Venezuela o México, alertando sobre consecuencias negativas para la relación bilateral, la soberanía mexicana y la colaboración en seguridad

Congresistas demócratas advierten a Trump

Medvedev avisa a los "idiotas gobernantes" europeos que no tolerará un despliegue de la OTAN en Ucrania

El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dimitri Medvedev, arremete contra líderes europeos y advierte de represalias si fuerzas internacionales se despliegan en Ucrania, tras la reunión en París sobre posibles bases de Francia y Reino Unido

Medvedev avisa a los "idiotas

AMP. El Ejército dice que "protegerá los intereses nacionales" contra la "conspiración" escondida en las protestas

Las autoridades iraníes responsabilizan a gobiernos extranjeros de incitar el caos en las calles, mientras organizaciones de derechos humanos reportan decenas de víctimas y miles de arrestos tras la escalada de violencia que sacude varias regiones del país

AMP. El Ejército dice que

Irán declara tres días de luto por los muertos en las protestas

Irán declara tres días de

El Ejército de Sudán lanza una gran contraofensiva en las regiones de Darfur y Kordofán

Comunicados militares informan sobre ataques masivos con apoyo aéreo y terrestre contra enclaves de fuerzas paramilitares en el oeste y suroeste, con intensos combates que han dejado cientos de muertos y elevados daños materiales según fuentes oficiales

El Ejército de Sudán lanza