Los agricultores levantan el bloqueo de la A-2 en Lleida, que abrirá cuando esté limpia

El Servei Català de Trànsit (SCT) comunicó que la reapertura de la autovía A-2, a la altura de Bell-lloc d'Urgell y Mollerussa (Lleida), se producirá una vez que concluyan las labores de limpieza posteriores al levantamiento del corte protagonizado por agricultores. Según informó Europa Press, este bloqueo formaba parte de las protestas en contra del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, y culminó en la mañana del sábado alrededor de las 12 horas, permitiendo así avanzar hacia la normalización de la circulación vehicular en la zona una vez despejada la vía.

No obstante, el medio Europa Press detalló que persisten interrupciones en otras carreteras catalanas. Entre las rutas donde se mantienen restricciones figuran la AP-7, entre Borrassà y Vilademuls (Girona); la C-16, entre Casserres y Berga (Barcelona); y los accesos al Puerto de Tarragona través de la T-11 y la A-27. Dichos bloqueos, cuya finalidad se relaciona con manifestaciones y demandas del sector agrícola, seguirán activos hasta al menos el domingo.

Según consignó Europa Press, representantes de Revolta Pagesa comunicaron que para este domingo se prevé el desarrollo de una marcha lenta protagonizada por tractores en el centro de Tarragona. La acción comenzará al mediodía, partiendo desde la plaza Imperial Tàrraco y recorrerá distintos puntos de la ciudad. Los organizadores buscan así visibilizar el malestar del sector frente al marco de acuerdos internacionales que consideran desfavorables para los productores locales.

Las protestas impulsadas por agricultores han provocado en las últimas jornadas considerable afectación en la movilidad por carreteras clave de Cataluña, especialmente a raíz de su posición ante el tratado UE-Mercosur. Los convocantes manifiestan desacuerdo con la apertura del mercado a productos agroalimentarios provenientes de América del Sur, alegando desventajas competitivas y reclamando mayores garantías para la protección de la producción local.

El levantamiento del corte en la A-2 representa el fin de uno de los bloqueos con mayor impacto en la circulación del territorio leridano. Según información publicada por Europa Press, la reapertura definitiva al tráfico depende de la finalización de trabajos para limpiar los restos y obstáculos que quedaron tras la concentración de manifestantes. Las autoridades hacen un seguimiento intensivo de los puntos afectados y coordinan con equipos de limpieza para asegurar la seguridad en la reanudación de la circulación.

En cuanto a la situación en el resto de la comunidad autónoma, la continuidad de los cortes en puntos críticos como la AP-7 y la C-16 ha generado desvíos y retenciones. Transporte de mercancías, así como desplazamientos particulares, se han visto alterados mientras persistían las acciones reivindicativas. El impacto logístico se refleja especialmente en el acceso al Puerto de Tarragona, una infraestructura clave para el tráfico comercial de la región, que según reportó Europa Press, enfrenta restricciones hasta que se levanten los bloqueos en la T-11 y la A-27.

La convocatoria a futuras movilizaciones, incluyendo marchas de vehículos agrícolas, forma parte de una estrategia acordada por agrupaciones del sector, como Revolta Pagesa, en respuesta al proceso de negociaciones y acuerdos comerciales internacionales. La protesta programada en Tarragona este domingo busca mantener la presión sobre las autoridades y concienciar a la población sobre las demandas de los agricultores, centradas principalmente en la revisión de políticas que afectan su competitividad y el sostenimiento de la producción local.

El desarrollo y desenlace de estas protestas continúa sujeto a la evolución de las negociaciones a nivel europeo y a las decisiones que adopten tanto los representantes del sector agrario como las autoridades gubernamentales. Los bloqueos y las marchas reflejan un escenario de tensión que se mantiene vivo en diferentes ejes viales de Cataluña, según destacaron fuentes consultadas por Europa Press.