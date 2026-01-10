La familia de la activista venezolana Rocío San Miguel agradece a Zapatero sus "gestiones" para la excarcelación

La llegada de Rocío San Miguel a Madrid se realizó con la intervención directa de las autoridades españolas, en un proceso que, según su entorno familiar, se encuadra dentro de los acuerdos humanitarios y diplomáticos establecidos recientemente entre diversos actores y gobiernos vinculados a la situación venezolana. De acuerdo con lo reportado por la familia de la activista, las negociaciones sostenidas durante un año por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fueron fundamentales para alcanzar su excarcelación. Según consignó la agencia Europa Press, estos esfuerzos se sumaron a la participación del Gobierno de España y el de la República Bolivariana de Venezuela, así como a la intervención de quienes colaboraron en los diálogos bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos.

Tal como publicó Europa Press, José Manuel San Miguel, hermano y portavoz autorizado de la académica y activista, destacó en un comunicado la importancia de estas gestiones para lograr la liberación de varios activistas en Venezuela, incluida Rocío San Miguel. El texto atribuye a Zapatero un papel central y remarca que las acciones diplomáticas de los distintos implicados fueron "determinantes" para viabilizar la excarcelación ocurrida en los últimos días. La familia advirtió que el traslado de San Miguel a España no representa un destierro ni supone una renuncia a sus derechos, sino que constituye una parte de los pactos alcanzados para permitir su excarcelamiento en el actual contexto político y judicial.

Europa Press detalló que San Miguel no ha conseguido hasta el momento la plenitud de derechos civiles, sino que está bajo una "medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad", otorgada conforme a las disposiciones vigentes en su proceso penal en Venezuela. El comunicado añade que, por efecto de estas restricciones, San Miguel tiene impedido realizar declaraciones públicas. En consecuencia, ninguna persona puede hablar en su representación desde la fecha en que fue excarcelada.

En relación con su situación médica, la familia declaró a Europa Press que Rocío San Miguel se encuentra en "buen estado general", aunque continúa un proceso de rehabilitación tras dos cirugías en el hombro realizadas el año pasado. El entorno de la activista también hizo referencia a las aspiraciones de San Miguel para el futuro, subrayando que mantiene el deseo de que todas las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela puedan ser liberadas. En la comunicación, la familia expresa que se espera que estos pasos formen parte de una dinámica más amplia de reconciliación nacional.

Según la información difundida por Europa Press, el caso de Rocío San Miguel se inscribe dentro de una serie más amplia de liberaciones y procesos de diálogo entre gobiernos y organismos internacionales, en el contexto de las tensiones políticas y judiciales en Venezuela. Estas acciones han sido presentadas como parte de los acuerdos alcanzados en las conversaciones recientes entre Venezuela y Estados Unidos, así como de la labor diplomática de las autoridades españolas.

El hermano de San Miguel agradeció formalmente a los gobiernos de España y de Venezuela, y también subrayó la relevancia de los distintos actores que participaron en los procesos de diálogo que permitieron la excarcelación no solo de su hermana, sino de otros activistas. Según indicó el portavoz familiar, las "gestiones" de Zapatero a lo largo de un año resultaron esenciales para encauzar la mediación con los distintos agentes implicados y asegurar el cumplimiento de los acuerdos diplomáticos.

Europa Press citó expresamente el agradecimiento de Rocío San Miguel al expresidente español y reiteró que la acción coordinada entre gobiernos y mediadores internacionales viabilizó su salida de prisión. De acuerdo con la información difundida por la familia a este medio, la académica se mantiene bajo estricta observancia de las medidas cautelares establecidas por la justicia venezolana y sigue limitada en su capacidad para realizar declaraciones públicas mientras persista su actual situación judicial.

El comunicado familiar distribuido a Europa Press finalizó con una referencia a la esperanza de la activista en que las recientes liberaciones contribuyan a fortalecer iniciativas de reconciliación y apertura política en Venezuela. La familia pidió respeto por la privacidad e integridad de San Miguel dado que su caso permanece bajo seguimiento judicial y las restricciones asociadas continúan vigentes.