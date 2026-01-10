El príncipe heredero de Irán llama a la huelga general y asegura que se prepara para regresar al país

El país experimenta una interrupción del acceso a internet que ya supera las 36 horas, según el portal especializado NetBlocks, en una coyuntura determinada por protestas extendidas y una creciente represión policial. Según informó Europa Press, el príncipe heredero Reza Pahlaví hizo público este sábado un mensaje en el que convoca a la ciudadanía a mantener las movilizaciones durante todo el fin de semana, además de solicitar que los trabajadores y empleados de sectores estratégicos como transporte, petróleo, gas y energía impulsen una huelga general para aumentar la presión sobre el Gobierno iraní. El llamado del príncipe se produce mientras Irán cumple casi una semana de manifestaciones que iniciaron tras el derrumbe del valor del rial, la moneda nacional, y que según organizaciones no gubernamentales han provocado cerca de medio centenar de muertes a causa de la represión.

De acuerdo con Europa Press, Pahlaví, quien reside en el exilio en Maryland, Estados Unidos, desde la Revolución Islámica de 1979, destacó en su comunicado publicado en su cuenta de X que las protestas “pondrán completamente de rodillas a la República Islámica y a su desgastado y frágil aparato de represión”. En ese contexto, instó a la población a tomar las calles “hoy y mañana, sábado y domingo (10 y 11 de enero), esta vez a partir de las 18.00 h, con banderas, imágenes y símbolos patrios, y tomen los espacios públicos”. El exiliado heredero expresó que el propósito trasciende la simple manifestación pública: “Nuestro objetivo ya no es solo salir a las calles; nuestro objetivo es prepararnos para conquistar y defender los centros urbanos”.

El medio también consignó que Pahlaví ha anunciado estar en la fase final de preparación para regresar a Irán, supeditando su retorno al triunfo de lo que denomina una “revolución nacional”. “También me preparo para regresar a mi patria y estar con ustedes, la gran nación de Irán, cuando nuestra revolución nacional triunfe. Creo que ese día está muy cerca”, afirmó el príncipe.

Las protestas recientes se originaron luego de una fuerte depreciación del rial iraní. El Gobierno admitió en su momento los motivos relacionados con el deterioro de la economía, pero en los días subsiguientes ha acusado a Estados Unidos y sus aliados de instigar la violencia. De acuerdo con la cobertura de Europa Press, las manifestaciones han evolucionado hacia disturbios en distintas ciudades, con enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Varias ONG han informado que la represión estatal se ha saldado con aproximadamente cincuenta víctimas mortales. A medida que las movilizaciones se intensificaron, los cortes generalizados de internet han dificultado la circulación de información y la coordinación entre los manifestantes. NetBlocks informó que el corte en la conectividad de internet en todo el país permanece vigente, restringiendo tanto la comunicación personal como el acceso a información independiente sobre los hechos.

El llamado a la huelga general incluye sectores considerados neurálgicos en la economía nacional iraní. Pahlaví enfatizó la necesidad de paralizar actividades esenciales “especialmente en el transporte, el petróleo, el gas y la energía”, según detalló Europa Press. El príncipe también solicitó que los trabajadores se sumen al paro nacional como una forma de incrementar la presión económica y social sobre el régimen.

El impacto internacional de las protestas y la consiguiente reacción gubernamental ha generado inquietud más allá de las fronteras iraníes. Según la información recogida por Europa Press, las autoridades de Teherán sostienen que manos extranjeras han influido en el afinamiento de las manifestaciones y el aumento de la tensión. No obstante, la escalada represiva y los sucesivos bloqueos de internet ya han causado preocupación entre observadores internacionales.

Las declaraciones del príncipe heredero han generado reacciones diversas y renovado el interés sobre el posible papel que podría desempeñar en el futuro del país, en caso de un cambio político profundo. Si bien permanece fuera de Irán desde hace décadas, Pahlaví ha reiterado su intención de regresar “cuando nuestra revolución nacional triunfe”, reforzando su compromiso con los movimientos opositores que hoy desafían la continuidad de la República Islámica. De acuerdo con Europa Press, la convocatoria de huelga general y el llamado a manifestaciones masivas marcan uno de los momentos de mayor tensión política desde que el país vive bajo el actual sistema de gobierno.