El primer ministro del Gobierno de Unidad de Libia, operado de urgencia por un problema cardíaco

Especialistas médicos llevaron a cabo la intervención quirúrgica al jefe del Ejecutivo internacionalmente reconocido de Libia en la ciudad de Misrata, luego de que presentara un problema cardíaco inesperado. El equipo de salud actuó rápidamente al emplear la introducción de un catéter para tratar la afección, y tras la operación, las fuentes oficiales informaron que el estado del primer ministro, Abdulhamid Dbeibé, permanece estable durante su periodo de observación y recuperación. Así lo detalló un comunicado emitido por la oficina del propio Dbeibé, según recogió el portal Libya Observer.

El incidente, reportó Libya Observer, ocurrió cuando el mandatario libio sufrió un episodio cardíaco repentino, el cual requirió atención médica inmediata y procedimientos quirúrgicos de urgencia. Las autoridades ejecutivas señalaron que la intervención fue considerada exitosa, y que Dbeibé, líder del Gobierno de Unidad Nacional con sede en Trípoli y reconocido por la comunidad internacional, se encuentra bajo vigilancia médica mientras avanza su recuperación.

De acuerdo con el comunicado, la operación consistió en la implantación de un catéter cardiaco, modalidad utilizada habitualmente para resolver dificultades en el flujo sanguíneo y otras afecciones del corazón que presentan riesgo inmediato para la persona afectada. Los profesionales de la salud informaron que la elección de la ciudad de Misrata para la intervención respondió a la proximidad y capacidad de sus equipos hospitalarios.

El parte oficial subrayó la estabilidad clínica de Dbeibé tras la operación, precisando que el proceso de recuperación progresa sin complicaciones. Libya Observer enfatizó que la transparencia informativa ha sido mantenida desde el primer momento en relación al procedimiento y al estado del primer ministro, figura central del gobierno respaldado por actores internacionales en Libia tras años de crisis política y divisiones institucionales.

La reaparición pública de Dbeibé dependerá de los últimos informes médicos y del ritmo de su restablecimiento, subrayó la nota de su equipo, que no dio una fecha específica para el regreso a sus actividades habituales. Mientras tanto, el centro de operaciones del Gobierno de Unidad Nacional reafirmó que las labores administrativas continúan y que existe comunicación directa entre el equipo de Dbeibé y los miembros del gabinete en Trípoli.

El incidente médico del líder político ocurre en un contexto de inestabilidad institucional en Libia, país donde la autoridad presidencial y ejecutiva ha evidenciado desafíos logísticos y de gobernabilidad, con administraciones paralelas en distintas regiones. La internacionalización de la crisis libia ha colocado bajo atención internacional la salud y continuidad en el cargo de figuras como Dbeibé, cuya administración intenta ejercer control desde la capital.

El comunicado difundido a través de Libya Observer especificó que se informará oportunamente sobre la evolución médica del primer ministro y sobre las fechas en que podría retomar sus funciones de manera presencial. Las autoridades reiteraron el agradecimiento a los equipos médicos de Misrata que participaron en la intervención y subrayaron su confianza en la pronta recuperación total del jefe del gabinete.

Dentro de las preocupaciones manifestadas tras la noticia del procedimiento quirúrgico, sectores políticos y diplomáticos han seguido de cerca el estado de salud del mandatario libio, habida cuenta de su papel en los actuales procesos de negociación y organización institucional. Según resaltó Libya Observer, la estabilidad de Dbeibé es especialmente relevante para el desarrollo de las agendas internacionales asociadas al proceso de reconciliación política en el país norteafricano.

La oficina de prensa del Gobierno de Unidad Nacional concluyó su comunicado garantizando que la condición médica del primer ministro se encuentra bajo estricto control y prometió seguir informando con regularidad a medida que avance la recuperación del mandatario.