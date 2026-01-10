Agencias

Delcy Rodríguez dice que Catar facilitó primera prueba de vida de Maduro tras ataque

Caracas, 9 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que Catar ayudó a su país a obtener la primera prueba de vida del mandatario Nicolás Maduro y esposa, Cilia Flores, luego de que fuera capturado el pasado sábado por tropas estadounidenses en medio de un ataque a Caracas y otros tres estados vecinos.

"Yo no quiero dejar de resaltar y de agradecer al emir de Catar, que en las horas más duras de la madrugada, cuando Venezuela estaba siendo agredida, ayudó él, su Gobierno, su primer ministro, para obtener la primera fe de vida del presidente y de la primera combatiente (primera dama)", dijo Rodríguez durante una jornada social con hospitales de su Gobierno, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

