Albert Ortega termina 25º en el gigante de Adelboden y sigue soñando con los Juegos

Albert Ortega se convirtió este sábado en el dorsal más alto en alcanzar una segunda manga en la Copa del Mundo de esquí gigante, consolidando su posición entre los 30 mejores esquiadores por segunda ocasión en la misma temporada y abriéndose camino en la lucha por una plaza en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo en 2026. Según informó el medio que cubrió la prueba, Ortega finalizó en la vigésima quinta posición en la exigente pista de Adelboden, en Suiza, un resultado que fortalece sus opciones dentro del esquí alpino internacional.

El medio detalló que Ortega, atleta catalán y vencedor de la clasificación general de la South American Cup en la especialidad de gigante durante la pretemporada, avanzó a la segunda manga tras terminar la primera con un tiempo de 1:16.85, colocándose vigésimo noveno y a 2,45 segundos del mejor registro conseguido por el suizo Marco Odermatt. La marca de Ortega lo destacó, pues fue el dorsal más alto en entrar al grupo de los 30 mejores del día, permitiéndole disputar la manga final por primera vez en dos ocasiones dentro de una misma campaña.

En la segunda manga, Ortega salió en segundo lugar gracias al formato de salida invertida, lo que le permitió aprovechar una pista en mejores condiciones. Completó la ronda final con un tiempo acumulado de 2:35.71, quedando a 4,48 segundos del ganador de la prueba, según consignó el medio que cubrió el evento. Este logro llega después de su vigésima tercera posición en Cooper Mountain, Estados Unidos, extendiendo su mejor desempeño hasta ahora dentro de la Copa del Mundo y asegurando su presencia entre los puntos de manera consecutiva.

Durante la primera manga de esta competencia en Suiza, otro representante español, Aleix Aubert, no pudo finalizar su recorrido pese a marchar con tiempos competitivos para intentar ingresar al grupo de los 30 mejores, según publicó el mismo medio. Ortega, con el dorsal 45, completó un primer sector destacado, gestionando su descenso hasta el último tramo, donde igualó el tiempo de Odermatt, el más rápido del primer descenso. Nadie logró superar el tiempo de Ortega en el cierre de la manga, asegurando su entrada en la fase final de la prueba.

La actuación de Ortega fue resultado de una estrategia de manejo prudente y ejecución estable en todos los sectores de ambas mangas, tal como reportó el medio. Su tiempo final lo sitúa entre los mejores 25 del gigante de Adelboden, un hecho que no solo representa un avance personal en su trayectoria, sino que lo mantiene con opciones reales de clasificación para la próxima cita olímpica de invierno, programada entre el 6 y el 22 de febrero de 2026.

El propio Ortega valoró su desempeño, afirmando: “Hoy ha sido un día de lucha extrema, primera manga muy buena, segunda con algún fallo, pero hemos logrado un 'Top 25' y hay que seguir con esta dinámica. Segunda vez en los puntos esta temporada y seguimos adelante que se vienen cosas muy grandes”. Esta declaración fue recogida por el medio que cubrió la competición.

La carrera de Ortega en la actual temporada demuestra una evolución consistente, respaldada por su éxito previo en la South American Cup de gigante y por sus recientes resultados en la Copa del Mundo. Según reportó el medio, el esquí español ve en Ortega un referente que, tras sumar dos ingresos entre los mejores 30 del mundo en un solo calendario, se posiciona como uno de los principales aspirantes a la plaza masculina del esquí alpino español en Milán-Cortina 2026.

Ortega, nacido en Cataluña, ha conseguido estos resultados en contextos de máxima exigencia competitiva, enfrentando a esquiadores de élite internacional. Sus marcas en Estados Unidos y Suiza reflejan regularidad y capacidad de adaptación a diferentes escenarios de la Copa del Mundo. El rendimiento del dorsal 45 en Adelboden evidencia el nivel alcanzado por el deportista español, capaz de resaltar en pruebas donde la diferencia entre acceder a la segunda manga y quedarse fuera radica en márgenes muy estrechos.

La cita suiza representa uno de los desafíos más importantes de la temporada de esquí alpino y el hecho de haber superado la selección a la segunda manga desde un dorsal tan retrasado remarca la importancia del logro, según la información publicada en el medio de referencia. El objetivo inmediato de Ortega se centra ahora en continuar en el circuito y reafirmar su presencia entre los principales esquiadores del ranking mundial, estirando su racha de puntos y reafirmando su candidatura olímpica.

Las esperanzas del equipo español de esquí alpino para los próximos Juegos Olímpicos se apoyan sobre la consolidación de este tipo de actuaciones individuales, y la progresión de Ortega se observa como un ejemplo para otros jóvenes valores del deporte nacional, tal como expuso el medio en su cobertura del evento en Adelboden.