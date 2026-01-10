Agencias

AI tilda de insuficientes las excarcelaciones y exige el fin "inmediato" de las detenciones arbitrarias

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha exigido este viernes el fin inmediato de las "detenciones arbitrarias" en Venezuela y la puesta en libertad de los cientos de presos políticos que continúan retenidos, señalando las excarcelaciones de este pasado jueves como un "alivio necesario" pero insuficiente.

"El fin de cada detención arbitraria es un alivio necesario y esperado para las víctimas que han sido liberadas (...). No por ello dejan de ser medidas insuficientes, en tanto siga habiendo cientos de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos (...) Amnistía Internacional exige su libertad inmediata y la de las cientos de personas que aún están detenidas", ha expresado la directora para las Américas de AI, Ana Piquer, en un comunicado.

Piquer ha reclamado asimismo que las familias de las alrededor de mil personas detenidas por motivos políticos --según organizaciones de sociedad civil locales-- "reciban justicia y reparación", y que ninguna de las víctimas de estas detenciones arbitrarias siga "siendo sometida a investigaciones y procesos penales arbitrarios y discriminatorios por parte de las autoridades de Venezuela".

"Estos (...) perpetúan el temor y la revictimización de las víctimas. Es por ello que la organización reitera su llamado a que las excarcelaciones vayan acompañadas del cierre definitivo e incondicional de los procesos penales contra cada víctima", ha apostillado la representante de Amnistía en Suramérica.

En este sentido, desde la ONG han lamentado que la "política de represión del Gobierno venezolano sigue intacta y vigente" y ha advertido de que en los días previos a las excarcelaciones de esta semana recibieron "numerosos reportes de nuevas detenciones arbitrarias".

"La cruel puerta giratoria de detenciones y excarcelaciones debe cesar de una vez por todas", ha insistido Piquer antes de reclamar que "se investigue a las personas --hasta el más alto nivel-- que tengan responsabilidad penal individual por estas graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad".

