Vox cree que el testimonio de Feijóo ante la jueza es una "grandísima oportunidad" para saber la actuación del Gobierno

La coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, ha considerado que la declaración del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana es "es una buena oportunidad saber cuál fue su relación con los ministros" del Gobierno de España, así como "si hubo ofrecimiento de ayuda internacional" y cuál fue "exactamente" la actuación del Ejecutivo.

Así lo ha manifestado la dirigente de Vox, en declaraciones a los medios este viernes a las puertas de los juzgados de Catarroja (Valencia) ante la declaración telemática de Feijóo, en la que este ha manifestado a la jueza que no supo de la riada hasta aproximadamente las 20 horas y que en esa jornada el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón no le informó en "tiempo real", tal y como sí manifestó por "error".

Castro ha señalado que desde Vox creen que esta testifical es "una buenísima oportunidad para que el señor Feijóo aclare y ponga sobre el papel la relación y la actuación que tuvo el Gobierno central", así como "cuál fue la relación del presidente Sánchez, cuál fue la relación de los ministros, cómo se produjo, si es que hubo el ofrecimiento de ayuda y cuándo, la ayuda internacional también, cuándo se produjo y cómo lo transmitieron". "Es una grandísima oportunidad para poner de manifiesto cuál fue la actividad del Gobierno central".

Por su parte, el síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha garantizado que desde su formación van a intentar "dirimir responsabilidades, caiga quien caiga, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito político".

"Nos gustaría conocer no solo los whatsapps del señor Feijóo, sino también los de --el presidente del Gobierno-- Pedro Sánchez con sus ministros desde su paseo romántico por la India. Esos ministros, como Margarita Robles, que impidió que durante 96 horas el ejército no fuera desplegado en la zona de la riada", ha expresado.