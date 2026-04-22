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Los transportistas niegan que el alza de los precios en los supermercados se deba al precio del transporte

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La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) ha desligado las subidas de precio de los supermercados de los aumentos del precio de los contratos de transporte registrados en las últimas semanas, como consecuencia del alza de los carburantes tras el conflicto en Oriente Medio.

En concreto, la patronal cifra en menos de un céntimo por kilo de producto la repercusión de la revisión de los precios de los contratos sobre el precio final que debería pagar el consumidor.

A raíz de la subida de los carburantes y las medidas aprobadas por el Gobierno para contener cualquier impacto en el sector y en el conjunto de la población, los transportistas han elevado en un 20% las tarifas de sus servicios, ya que el combustible representa alrededor del 40% de sus gastos de explotación.

"No obstante, este aumento tiene un impacto muy reducido en el precio final del producto transportado: en el caso de una carga de 23.000 kilos, la repercusión total equivale a menos de un céntimo por kilo de mercancía transportada", sostiene la asociación.

Astic acaba de desarrollar una calculadora online para sus empresas asociadas que permite estimar la actualización de los costes del transporte en función de la evolución del precio del combustible.

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