Gente de Zona: "Lo mejor ha sido llevar la música cubana por el mundo como Celia Cruz"

Clara Antón

Madrid, 22 abr (EFE).- "Lo mejor" que le pudo haber pasado al emblemático dúo cubano Gente de Zona ha sido "llevar la música cubana como la llevó Celia Cruz por el mundo entero", además de defender sus ideales y ser "embajadores de la música tropical", según afirmaron en una entrevista con EFE en Madrid previa a su gira por España.

"Desde que salimos del anonimato, lo mejor que nos pudo haber pasado fue llevar nuestra música cubana por el mundo entero, como la llevó Celia Cruz, y defender nuestros ideales", confesó Randy Malcom, uno de los dos fundadores del dúo musical, ante la sonrisa cómplice de su pareja artística, Alexander Delgado.

Gente de Zona iniciará su gira "más grande hasta ahora por España" el próximo 25 de junio, cuando cumplen su 25 aniversario en la industria.

En este "Tour España 2026", el dúo pisará los escenarios de diferentes ciudades españolas, como Madrid, Granada (sur), Barcelona (noreste) o Valencia (este) hasta el 8 de agosto, cuando culminará en Matalascañas (suroeste).

La moda de lo latino

Malcom recalcó que, para ellos, es "muy grande" haber podido llevar su cultura por el mundo, pues para Cuba "siempre ha sido un poco difícil exportar su música".

"En Cuba no existen discográficas multinacionales y siempre hemos sido vetados por Estados Unidos, que tiene una de las industrias mas grandes", aseguró el artista.

El cantante agregó después que piensa que Gente de Zona fue parte de abrir "este proceso nuevo que hay con la música cubana en el mundo entero".

Delgado repasó, desde su propia experiencia, la evolución de cómo se percibe lo latino en otros continentes, concretamente en Europa, desde sus inicios en la música en el año 2000.

"Pienso que los latinos han ocupado un lugar grandísimo en la música y en muchos aspectos, pero creo que años atrás no era visto así", apuntó.

"Cuando nosotros comenzamos en la industria, era prácticamente el momento en el que los latinos empezaban a hacer música y gente de otros continentes empezaba a interesarse", rememoró.

Hace ya 25 años, cuando ellos llegaron por primera vez a España o Italia, contó Delgado, la música urbana "no se escuchaba mucho ni había tantos grupos de reguetón de Puerto Rico que se escucharan".

Ahora, con la popularidad que disfruta la música urbana en Europa, Delgado cree que "ha sido un avance grande para la música latina".

A continuación, Malcom celebró que a sus shows acudan latinos orgullosos de su cultura, algo muchas veces inesperado para ellos: "Se siente muy bien cada vez que vamos a un país en el que pensamos que no va a haber cubanos ver cómo la gente canta nuestras canciones y cómo ondean las banderas de Cuba por todo lo alto".

Su sello tropical, intacto

"La esencia de Gente de Zona nos ha marcado como un grupo cubano que ha dejado un legado en la industria", afirmó Malcom, quien destacó la "identidad" que tuvieron desde siempre, "lo más difícil de encontrar cuando uno está empezando en la música".

A pesar de ello, afirmó que lo "normal" con las tendencias que van surgiendo en la música es "evolucionar", aunque para ellos es "esencial" dejar su "sello tropical" en todas las canciones que hacen.

Delgado se unió a esta idea y anunció una colaboración que estrenarán en su gira con el cantante español nacionalizado dominicano Juan Magán, que tuvo un gran reconocimiento en América Latina y realizó colaboraciones con Don Omar o Cali y el Dandee, entre otros.

"Se repite de nuevo la formula Gente de Zona-Juan Magán con una canción del verano", celebró Delgado.

No obstante, ambos quieren que la gente disfrute de su repertorio y de sus "grandes canciones", como Bailando (2014) o La Gozadera (2015). EFE

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