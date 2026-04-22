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María Guardiola es investida presidenta de la Junta de Extremadura con el apoyo de PP y Vox

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La candidata del PP, María Guardiola, ha sido investida este miércoles como presidenta de la Junta de Extremadura con los votos a favor del PP y de Vox.

La investidura de María Guardiola ha tenido lugar este miércoles en la Asamblea de Extremadura tras más de tres horas de debate entre los grupos parlamentarios y la candidata del PP, tras el que ha tenido lugar la votación, nominal y pública, por llamamiento, en el que la candidata ha obtenido la mayoría absoluta de la Asamblea en primera votación.

En concreto, María Guardiola ha obtenido el voto a favor de 40 diputados (29 del PP y 11 de Vox), mientras que los 25 restantes (18 del PSOE y 7 de Unidas por Extremadura), han votado en contra.

El apoyo de Vox a María Guardiola se ha producido después de que ambas formaciones firmaran un acuerdo de gobierno el pasado jueves, para la formación de un gobierno en coalición, por el que Vox ostentará la Consejería de Servicios Sociales, que tendrá rango de Vicepresidencia, y la Consejería de Agricultura, además del senador autonómico.

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