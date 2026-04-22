Competencia de Italia investiga a Booking por priorizar a hoteles que pagan más comisiones

Roma, 22 abr (EFE).- La Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado de Italia (AGCM) ha abierto una investigación contra el portal de reservas Booking.com al sospechar que posiciona mejor a ciertos alojamientos no por su calidad sino por el pago de comisiones más altas, informó en un comunicado este miércoles.

Según el organismo regulador, la plataforma presenta los programas "Socio Preferente" y "Socio Preferente Plus" como una selección basada en la calidad del servicio.

Sin embargo, la AGCM advierte de que "los requisitos de acceso a estos programas no parecen garantizar estas características por parte de las estructuras adheridas".

La investigación apunta a que los criterios de selección "privilegian a aquellas (estructuras) que proporcionan comisiones más elevadas a Booking.com, en lugar de basarse en sus características cualitativas".

Asimismo, el regulador subraya que el uso de etiquetas de "preferente" puede confundir al consumidor, llevándole a elegir opciones más costosas bajo la falsa creencia de que son las más ventajosas.

Funcionarios de la AGCM, con el apoyo de la Unidad Especial Antimonopolio de la Guardia de Finanza (policía financiera italiana), realizaron este martes inspecciones en las sedes italianas de la multinacional en busca de pruebas que sustenten las acusaciones. EFE