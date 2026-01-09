Unos 250 tractores toman Santander en contra del acuerdo con Mercosur y los recortes de la PAC

Centenares de ganaderos y unos 250 tractores han invadido este viernes Santander, desafiando al mal tiempo, para sumarse a las protestas en toda Europa contra el acuerdo con Mercosur, al que han sumado otras quejas, como los recortes en la Política Agraria Común (PAC), los ataques de lobo, y demandas relacionadas con la dermatosis nodular.

Los ganaderos han desfilado por la capital cántabra en un recorrido marcado en muchos momentos por la lluvia, el frío, el viento e, incluso, el granizo, haciendo oír cencerros y las bocinas de los vehículos, y exhibiendo pancartas en las que se podía leer lemas como 'Defendamos al sector primario. El que nos da de comer', 'PAC sin recortes', 'Dermatosis modular: no al vacío sanitario' o contra el tratado de Mercosur que "trae ruina".

En la marcha a pie han participado centenares de personas, 600 según la organización, que han discurrido desde la calle Burgos, hacia Jesús de Monasterio, donde han estados parados más de media hora para esperar a que se unieran los tractores.

Más de 260 vehículos --casi 230 de ellos tractores, más algunos camiones, furgonetas y coches-- han llegado allí tanto a través del túnel de la calle Burgos como desde el Pasaje de Peña, donde se han unido a los que marchaban a pie.

Ya unificados, se han dirigido hasta la Delegación del Gobierno, abarrotando la zona (de hecho, múltiples tractores no han podido llegar hasta allí), donde la protesta ha continuado hasta poco antes de las 16.00 horas y ha concluido con unas palabras de los representantes del sector, que han calificado la manifestación de "éxito".

Durante la concentración en Delegación los ganaderos han explotado multitud de petardos; han extendido e incendiado pacas de hierba sobre la calzada y han colgado con cuerdas algún animal muerto en protesta por los ataques del lobo.

EL SECTOR ENTREGA UN MANIFIESTO A CASARES

Una representación del sector ha sido recibida por el delegado de Gobierno, Pedro Casares (PSOE), a quien los ganaderos le han hecho entrega de un manifiesto con sus reivindicaciones y quejas.

El sector se opone de forma rotunda al acuerdo con Mercosur, aprobado este viernes que deja al sector "a los pies de los caballos", según ha indicado uno de los representantes del sector. "Nos van a invadir con alimentos que no van a ser más baratos pero van a ser mucho peores". "No sé si merece la pena seguir en Europa o no", ha dicho el secretario general de UPA, Alberto Pérez Quintial.

En la misma línea , su homólogo de UGAM-COAG, Luis Pérez Portilla, ha lamentado la firma del tratado. "Todos los políticos nos han vendido por cuatro monedas. Prefieren perder la soberanía alimentaria, que se ventan coches alemanes en Latinoamérica. "¿Qué quieren que coman nuestra gente? ¿Qué quieren que coman aquí, en España, en Europa? ¿Lo que hacemos aquí o la mierda que nos meten?", ha dicho.

Este tratado, junto a la rebaja de la PAC, es una "auténtica ruina, una vergüenza" y "la tormenta perfecta para echar a la gente del campo".

En cuanto al lobo, ha pedido ampliar el control poblacional de la especie, que está "por toda Cantabria". "Necesitamos las extracciones y que los daños se paguen y se actualicen", ha dicho.

Y respecto a la dermatosis nodular, el sector pide la reclasificación de la enfermedad, de categoría A a B, para evitar el sacrificio completo de explotaciones por un solo caso, así como una hoja de ruta clara por parte del Ministerio y de la Comisión Europea y también la activación de protocolos de contención de cara a la primavera.

El representante de UGAM ha concluido su intervención afirmando que "Si quieren echarnos, que nos lo digan, porque no nos vamos a rendir y les vamos a dar guerra".

Está previsto que algunos ganaderos pasen al menos esta noche, y puede que alguna más, frente a Delegación de Gobierno.

APOYOS

Además de los representantes de los ganaderos, a la cabeza de la manifestación --y junto a una gran pancarta con el lema 'Por un campo con futuro: Sin Mercosur. Sin recortes en la PAC. Con una sanidad bien gestionada'-- han marchado, en representación del Gobierno cántabro, las consejeras de Desarrollo Rural y Presidencia, María Jesús Susinos e Isabel Urrutia, respectivamente.

Asimismo, han participado el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez; la presidenta del Parlamento cántabro y secretaria autonómica del PP de Cantabria, María José González Revuelta; el portavoz parlamentario de los populares, Juan José Alonso, y otros miembros del partido, mientras que, por el PRC, han estado la diputada y candidata del PRC en las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández, los parlamentarios Guillermo Blanco y Pedro Hernando, su portavoz en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, entre otros, así como representes del sector pesquero y de la Federación Cántabra de Caza.

Susinos ha trasladado su apoyo a las reivindicaciones del sector tanto en lo relativo a la propuesta de la nueva PAC, respecto a la que considera "totalmente inaceptable" el recorte planteado, como en su defensa ante el lobo y en su petición para que se extienda a Cantabria la vacunación contra la dermatosis nodular.

En declaraciones a los medios, Susinos ha denunciado tanto el recorte anunciado por Europa del 67% en los fondos destinados a la pesca como el del 22% para la PAC del periodo 2028-2034.

Además, ha reivindicado que exista "un presupuesto independiente" para agricultores y ganaderos y que "no nos metan en un cajón con otro tipo de políticas que lo que van a hacer al final es diluirnos". "Necesitamos una PAC fuerte, un presupuesto independiente, justo y seguro", ha insistido.

Respecto al lobo, ha trasladado su apoyo "incondicional" al sector y ha defendido que Cantabria ha sido la primera comunidad en realizar extracciones y está "a punto" de cumplir el cupo autorizado --que asciende a 41 ejemplares--, por lo que no descarta dictar una nueva resolución para impulsar más en función de los daños.

"A pesar de todas las dificultades que nos están poniendo, de todos los recursos, de todas las denuncias ante la Fiscalía, ante los jueces, nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer en apoyo a nuestros ganaderos", ha sentenciado la consejera, que ha sostenido que "no podemos permitir" que los ataques "sigan causando estragos en el sector".

Finalmente, ha mostrado su preocupación por la dermatosis nodular tras el nuevo foco detectado en Girona y ha suscrito la petición de los ganaderos de que se permita vacunar en Cantabria y se eviten los vacíos sanitarios.

Susinos ha recordado que el Ministerio denegó la vacunación en esta región aunque sí la autorizó en zonas de Aragón, Navarra y País Vasco, lo que "también es beneficioso para nuestra comunidad porque supone blindarnos más".

LA PUNTILLA

También ha trasladado su apoyo a los ganaderos la diputada y candidata electoral del PRC, Paula Fernández, que ha lamentado que el acuerdo comercial con Mercosur, unido a los problemas burocráticos y de relevo generacional y la reducción de las ayudas, supone "la puntilla" para estos profesionales.

En este punto, ha pedido que tanto al Gobierno de España como los eurodiputados de PP y PSOE "se opongan de verdad". Además, ha reclamado al Ministerio que rebaje los controles de la dermatosis nodular.

Fernández ha avanzado que los regionalistas organizarán reuniones "permanentes" para escuchar a las cooperativas y organizaciones sindicales del sector y realizarán un seguimiento "permanente" de su situación.