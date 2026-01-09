Agencias

Una exposición del artista extremeño Rorro Berjano reflexiona en el Meiac de Badajoz sobre los "símbolos migrantes"

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) expone hasta abril la muestra 'Símbolos migrantes', del artista extremeño Rorro Berjano.

Se trata de un proyecto de producción propia del museo que aborda, desde el lenguaje del arte contemporáneo, la vigencia del símbolo en la sociedad actual y su relación con las aspiraciones, la identidad y la pertenencia.

La muestra, comisariada por Juan Ramón Barbancho, construye un relato en torno al "juego de las marcas" y la manera en que determinados logotipos -en especial los asociados al lujo- actúan hoy como signos de reconocimiento y estatus, generando nuevas formas de afiliación social.

En este caso, el artista sitúa la mirada en el tránsito y en el deseo de pertenencia, especialmente en quienes emprenden un camino hacia Occidente buscando un horizonte de bienestar, y llegan portando esos signos visibles como una suerte de "sello" identitario.

