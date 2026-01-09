Sheinbaum resta importancia al anuncio de Trump de atacar por tierra a los cárteles: "Es su forma de comunicar"

Durante la conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se resaltó la reciente declaración del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, quien enfatizó la coordinación existente con las autoridades mexicanas en el ámbito de seguridad. Este reconocimiento llegó luego de varias advertencias públicas del presidente estadounidense Donald Trump sobre acciones militares contra cárteles mexicanos en territorio nacional. Según informó El Universal, Sheinbaum abordó estas amenazas como parte de la estrategia habitual de comunicación de Trump y subrayó que México mantiene abiertos los canales diplomáticos con Estados Unidos para tratar temas de seguridad binacional.

De acuerdo con El Universal, la mandataria mexicana señaló que los anuncios del mandatario estadounidense deben entenderse en el contexto de su retórica política, especialmente al referirse a la posibilidad de atacar a organizaciones delictivas mexicanas en su propio terreno. "Por las declaraciones que ha hecho el presidente Trump, consideramos que es parte de su manera de comunicar", expresó Sheinbaum, quien además explicó que instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente para que gestione la situación con el gobierno estadounidense. En sus palabras, "le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado", abriendo también la posibilidad de una conversación directa con Trump si la cooperación así lo requiere.

La presidenta recordó que hace pocos días el propio secretario Rubio reconoció la "buena coordinación en materia de seguridad" que existe entre ambos países. Según consignó El Universal, Sheinbaum detalló que actualmente hay un acuerdo de entendimiento en temas de seguridad bajo el cual la Secretaría de Marina de México lidera la vigilancia de las aguas nacionales en cooperación con la Guardia Costera y el Comando Norte de Estados Unidos. "Es un acuerdo que se tomó hace unos meses y ha estado funcionando", puntualizó la jefa del Ejecutivo mexicano, quien descartó cualquier consideración de escenarios alternativos o acciones unilaterales al respecto.

En ese marco, se informó que la labor de vigilancia en aguas continentales mexicanas continúa en manos de las autoridades nacionales, específicamente para interceptar embarcaciones sospechosas de vínculos con actividades ilegales. El Universal detalló que estos operativos no implican intervenciones de fuerza por parte de Estados Unidos, ya que el acuerdo privilegia la actuación preponderante de la Marina mexicana sin que se contemplen acciones militares cruzadas.

Las declaraciones de Trump, que recuperaron visibilidad en una reciente entrevista para Fox News, incluyeron afirmaciones sobre un supuesto control del país por parte de los cárteles, además de la declaración: "Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país". El Universal reportó que, pese a este tipo de mensajes, el gobierno de Sheinbaum optó por recalcar la vigencia de los canales institucionales de cooperación y las acciones conjuntas para enfrentar el crimen organizado.

En tanto, Sheinbaum reiteró en su comparecencia pública que la postura de México prioriza el diálogo diplomático y los acuerdos activos antes que la confrontación o la escalada de tensiones. Según publicó El Universal, la mandataria descartó abordar contextos de conflicto o ruptura y enfatizó la preferencia gubernamental por fortalecer la cooperación existente, tanto con los funcionarios de la administración estadounidense como, si así se requiere, con el propio presidente Trump.

La presidenta recalcó que los mecanismos de comunicación entre ambas administraciones siguen activos y que el trabajo conjunto ha permitido mantener la vigilancia y el control en zonas clave para la seguridad, sin requerir la presencia de fuerzas extranjeras en territorio mexicano. A juicio de Sheinbaum, los vínculos establecidos mediante los acuerdos recientes evidencian la disposición de México y Estados Unidos a coordinar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, una problemática de largo alcance para ambas partes.

El Universal concluyó que, ante las reiteradas menciones públicas de Trump sobre una posible intervención, la política oficial de México continúa orientándose hacia el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, el respeto a la soberanía nacional y el aprovechamiento de los acuerdos vigentes para abordar la seguridad fronteriza y marítima, elementos considerados prioritarios en la actual administración mexicana.