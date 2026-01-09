Roony Bardghji logra ficha del primer equipo del Barça y lucirá el dorsal '19'

El dorsal ‘19’ del FC Barcelona, que no tenía dueño desde el cambio de número de Lamine Yamal el pasado verano, vuelve a estar en manos de un extremo derecho. Roony Bardghji fue inscrito este viernes como miembro del primer equipo y portará ese número en la final de la Supercopa de España frente al Real Madrid, un encuentro pautado para este domingo. Así lo reportó el medio de comunicación que detalló que el club catalán formalizó la incorporación del joven futbolista sueco a la plantilla principal bajo la dirección de Hansi Flick.

Según publicó la misma fuente informativa, Bardghji se convierte en parte integral del conjunto blaugrana tras haber destacado como revulsivo en el transcurso de la Supercopa que actualmente se disputa en Yeda, Arabia Saudí. El extremo marcó un gol y realizó dos asistencias en la semifinal ante el Athletic Club, resultado que concluyó 5-0 a favor del Barcelona. Esta actuación situó a Bardghji como una de las figuras del partido y subrayó su creciente importancia dentro del plantel dirigido por Flick.

Tal como detalló el medio, hasta la completar su ficha con el primer equipo, Bardghji actuaba con el Barça Atlètic y llevaba el dorsal 28. Al recibir el 19, el jugador continúa una tradición reciente del club, ya que ese número lo portaron anteriormente figuras como Juan Antonio Pizzi, Patrick Kluivert, Leo Messi, Maxwell, Lucas Digne, Ferran Torres, Franck Kessie, Vitor Roque y el propio Lamine Yamal antes de recibir el ‘10’.

Desde su llegada al club en el verano de 2025, Bardghji ha participado en 14 partidos oficiales, según consignó el medio original. Durante esos 413 minutos disputados, el extremo sueco sumó dos goles y cuatro asistencias. Este registro respalda su relevancia y la progresión que experimenta en su papel de atacante veloz y desequilibrante, especialmente en labores ofensivas por la banda derecha, donde compite directamente con Lamine Yamal.

El Barça ve formalizada en esta inscripción la apuesta por el joven talento, quien ya había utilizado el dorsal 19 en los compromisos de la pretemporada de verano. El club refuerza su apuesta generacional, integrando a Bardghji como pieza clave en la estructura que dirige Flick y dándole la oportunidad de debutar oficialmente con el plantel superior en un duelo de alta exigencia y repercusión frente al máximo rival histórico.

La decisión de inscribir al delantero con ficha de la primera plantilla refleja la confianza del cuerpo técnico en su capacidad de aportar soluciones ofensivas. De acuerdo con el medio mencionado, la dinámica que ha mostrado Bardghji cada vez que ha saltado al terreno de juego fortalece la profundidad del plantel y amplía las opciones tácticas para la final en Arabia Saudí.

El calendario otorga a Bardghji un escenario de alta visibilidad exportando su juego ante el Real Madrid, lo que supone no solo un avance en su carrera, sino también un reto relevante a corto plazo. Desde su aterrizaje, el club desaprovechó ninguna oportunidad para integrar gradualmente al extremo y, con la oficialización de su ficha, el sueco aspira a consolidarse en el grupo de futbolistas que marcan diferencias en la zona ofensiva.

Por ahora, el futbolista sueco ya ostenta un papel reforzado en el vestuario, y su performance reciente en torneos oficiales y amistosos ha motivado la asignación de un dorsal con historia en la entidad catalana. Como indica el historial de los anteriores portadores del ‘19’, el número ha estado reservado a figuras de relevancia futbolística, consolidando una linea de sucesión a la que Bardghji suma ahora su nombre.