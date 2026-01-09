Robles se declara "satisfecha" por la liberación de los presos acusados por Venezuela de ser del CNI: "Era falso"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, expresó su deseo de que todos los presos políticos estén en libertad en Venezuela, al tiempo que destacó que el Gobierno español realiza gestiones para lograr este objetivo. Según informó el medio Europa Press, Robles comunicó su "satisfacción" tras conocerse la excarcelación de cinco ciudadanos españoles que permanecieron encarcelados en Caracas, incluidas dos personas que habían enfrentado acusaciones de pertenencia al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de presuntos preparativos para atentar contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, hechos que, según la titular de Defensa, carecen de veracidad.

Robles, quien realizó estas declaraciones a los medios en el marco de una visita a la Agrupación de Transporte nº 1 previa a la llegada a Madrid de los liberados, afirmó que las imputaciones dirigidas contra José María Basoa y Andrés Adasme resultaron, en sus palabras, "absoluta y rigurosamente falsas". En consonancia con lo publicado por Europa Press, la ministra insistió en que ambos ciudadanos no establecieron ningún tipo de vínculo con el CNI. Además, sostuvo que, por ello, la privación de libertad de estos individuos no respondía a hechos fácticos.

El medio Europa Press consignó que Margarita Robles recalcó que los servicios de inteligencia españoles no desarrollan operaciones orientadas a conspirar contra gobiernos extranjeros. Robles reafirmó que la Inteligencia de España no interviene de ninguna manera en acciones destinadas a desestabilizar autoridades de otros Estados. Asimismo, reiteró el compromiso del Ejecutivo español en favor de la liberación de ciudadanos que permanecen en situación de detención por motivos políticos en territorio venezolano.

Consultada acerca de la posible mediación de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, en el proceso de excarcelación de detenidos españoles, la ministra Robles declaró no disponer de información precisa sobre los mecanismos concretos que permitieron alcanzar la liberación. Los detalles específicos del acuerdo entre los gobiernos o las gestiones emprendidas no fueron conocidos por la titular de Defensa al momento de sus declaraciones, de acuerdo con lo reportado por Europa Press.

La situación de Basoa y Adasme se inscribió en una serie de detenciones que las autoridades venezolanas atribuyeron a supuestos planes de atentado y espionaje, cargos que los implicados y sus familias siempre rechazaron. Tras varios meses de gestiones diplomáticas y reclamos por parte de organismos y entidades españolas, el Gobierno de Venezuela procedió a excarcelar a los cinco ciudadanos. Margarita Robles, según detalló Europa Press, abordó la privación de libertad de Basoa y Adasme remarcando la inexistencia de fundamento en las acusaciones, a la vez que resaltó que los servicios de inteligencia españoles no intervienen en actividades de injerencia en otros países.

Europa Press registró que, durante su intervención, la ministra de Defensa puso el foco en la importancia de asegurar que acusaciones de este tipo no se sostengan sin pruebas y defendió la actuación del Estado en apoyo a los ciudadanos afectados. Robles reiteró que el Ejecutivo español continuará promoviendo acciones orientadas a lograr el retorno de todos los nacionales que permanezcan bajo detención por causas políticas en Venezuela, manteniendo diálogo con las autoridades de Caracas y utilizando los canales diplomáticos.