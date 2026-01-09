Agencias

Repsol traslada a Trump que está "lista" para triplicar la producción de petróleo en Venezuela en los próximos años

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, le ha trasladado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que la compañía está lista para triplicar la producción de petróleo en Venezuela en los próximos años, al tiempo que ha mostrado su compromiso de invertir "sustancialmente" en el país.

Imaz ha representado a Repsol en la reunión mantenida entre Trump y una decena de ejecutivos de compañías petroleras y gasísticas en la Casa Blanca. El presidente estadounidense ha trasladado a los presentes su intención de decidir "muy pronto" las compañías que podrán operar en Venezuela en el negocio del crudo.

En una alocución dirigida a Trump, el consejero delegado de Repsol ha dicho que la compañía produce el gas que garantiza la "estabilidad energética en Venezuela". "Tenemos gente en el terreno, instalaciones y recursos técnicos", ha subrayado.

"Estamos listos para invertir más en Venezuela. Hoy producimos 45.000 barriles diarios de petróleo y estamos listos para triplicar esa cifra, invirtiendo sustancialmente en el país", ha indicado.

Después de escuchar a Imaz, Trump ha replicado: "Gracias, habéis hecho un buen trabajo, gracias".

EuropaPress

