Pueblos Mágicos de España refuerza su proyección internacional con México en Fitur 2026

La próxima edición de Fitur contemplará la entrega del Premio al Monumento Mágico del Año al Castillo de La Calahorra, una propiedad de la Diputación de Granada. El diputado Francisco Pedro Rodríguez Guerrero acudirá a recibir el reconocimiento acompañado del alcalde de la localidad, Alejandro Ramírez Pérez. Según informó el comunicado citado por el medio, la distinción forma parte de una serie de galardones que celebran el compromiso con el desarrollo rural, la conservación del patrimonio y la innovación turística en el marco de la red de Pueblos Mágicos de España.

En el contexto de la 46ª edición de Fitur, México desempeñará el papel de país socio, hecho que servirá de escenario para que la entidad Pueblos Mágicos de España refuerce sus lazos internacionales con el país latinoamericano. De acuerdo con la información publicada, la organización aprovechará este marco para formalizar la firma de un convenio con el Estado de Tlaxcala. Este acuerdo busca fomentar la cooperación bilateral en el ámbito del turismo cultural, el desarrollo territorial y la preservación de la identidad local.

El medio detalló que la participación de Pueblos Mágicos de España en Fitur 2026 se centrará en impulsar nuevas líneas de trabajo dedicadas a potenciar el turismo rural, la movilidad sostenible, la valorización de la gastronomía y la protección de la diversidad paisajística, bajo el lema “La magia empieza aquí”. Estas iniciativas se inscriben en la propuesta del Ecosistema Mágico de España, proyecto que agrupa acciones y alianzas orientadas a la promoción del patrimonio en el territorio nacional, tal como describió el comunicado.

Durante la feria, la entidad llevará a cabo la entrega de placas acreditativas a los nuevos integrantes de la red de Pueblos Mágicos de España para el año 2026. En este acto participarán alcaldes y representantes municipales, remarcando la cooperación institucional y el reconocimiento a las localidades que han apostado por estrategias vinculadas al desarrollo rural, la protección patrimonial y la innovación en la oferta turística. Según publicó la organización, la ceremonia subrayará la importancia de estos municipios en la consolidación de la identidad local y la diversificación económica a través del turismo.

La agenda de Fitur 2026 contempla, además, la entrega de un reconocimiento a la empresa Airbnb, la cual ha sido destacada como entidad comprometida con el desarrollo rural, según consignó la fuente. Posteriormente, el stand 7C26 será el escenario para la presentación del proyecto “Compromiso Rural”, a cargo de Jaime Rodríguez de Santiago, CEO de Airbnb para España y Portugal. La intervención del representante de la plataforma digital busca resaltar el papel del sector privado en el fortalecimiento de la actividad turística y en el apoyo a las comunidades locales dentro del Ecosistema Mágico de España.

El evento finalizará con el anuncio de las nuevas incorporaciones a Lugares Mágicos de España, una noticia que ampliará el inventario de espacios con valor patrimonial, cultural y paisajístico adheridos a la iniciativa, reportó el medio. De este modo, la red y el ecosistema aumentarán su proyección nacional e internacional, alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, valorización del patrimonio y fomento del turismo diferenciado y responsable.

Dentro del cronograma, la colaboración con México y la formalización del convenio con el Estado de Tlaxcala constituyen hitos claves destinados a robustecer los intercambios en materia de gestión cultural, conservación de tradiciones y promoción turística bilateral. Según lo explicitado en el comunicado, este enfoque compartido apunta a la consolidación de una plataforma de cooperación que permita compartir experiencias y resultados en la generación de productos turísticos de alto valor estructural y social.

El medio también señaló que estas acciones cooperativas buscan profundizar las oportunidades para los municipios rurales a través de la movilidad sostenible, la diversificación de la gastronomía local y la puesta en valor del paisaje. El respaldo de actores públicos y privados, como el representado por la presidencia de la Diputación de Granada, alcaldes municipales y la empresa Airbnb, constituye uno de los pilares de la estrategia del Ecosistema Mágico, orientada a generar impacto positivo en los territorios adheridos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante el turismo sostenible.

Todas estas actividades, incluidas la entrega de reconocimientos, las ponencias y las incorporaciones a la red, están organizadas como parte de la agenda oficial de Fitur 2026, según aseguró el comunicado difundido. La coordinación entre actores institucionales y empresariales evidencia una apuesta por consolidar modelos integrales de desarrollo turístico basados en la sostenibilidad, la protección del patrimonio y la innovación, en línea con las tendencias internacionales y las demandas de los visitantes contemporáneos.