Philippe Junot, así será el discreto e íntimo último adiós del primer marido de Carolina de Mónaco

La familia de Philippe Junot ha decidido que la despedida tenga carácter estrictamente privado y solo incluya a los allegados más cercanos, de acuerdo con la voluntad expresada por el propio empresario, primer esposo de Carolina de Mónaco. Así lo informó Vanitatis, que recogió el deseo de los hijos del fallecido de realizar la capilla ardiente en un ambiente familiar, solicitando respeto a la intimidad en este momento de duelo. Paralelamente, está prevista la organización de una ceremonia religiosa en las próximas jornadas, abierta a quienes busquen rendir homenaje al empresario, permitiendo que amigos y conocidos tengan también la oportunidad de despedirse.

Según publicó el medio Vanitatis, Philippe Junot falleció el 8 de enero en Madrid a los 85 años. El entorno familiar detalló que el empresario pasó sus últimos días acompañado por sus cuatro hijos: Victoria, Isabelle, Alexis y Chloé. La revelación del deceso se dio a conocer mediante una carta firmada por su hija mayor, Victoria Junot, quien compartió un mensaje de despedida en redes sociales que provocó gran repercusión en varios sectores sociales y en los medios dedicados a la información de personajes públicos. El empresario vivía desde hace años entre Cannes, en Francia, y la capital española, donde era frecuente su presencia junto a Isabelle Junot, su hija mediana, a su yerno Álvaro Falcó Chávarri y a su nieta Philippa, nombrada así en su honor. La familia Falcó-Junot espera el nacimiento de un nuevo integrante en los próximos meses.

El medio ¡Hola! reportó que la muerte de Junot fue descrita por los más allegados como un proceso pacífico, sin sufrimiento y en un contexto de tranquilidad familiar. La información también reveló que la familia se mantuvo unida en los últimos momentos del empresario, respondiendo a la voluntad de discreción solicitada por él. Fuentes consultadas por ¡Hola! subrayaron que la decisión de evitar un adiós multitudinario está fundamentada en las indicaciones previas del propio Junot y en el consenso de sus hijos.

De acuerdo con Ok Diario, actualmente los restos mortales de Philippe Junot se encuentran en la localidad madrileña de Parla, donde la familia efectúa los trámites necesarios para lograr la repatriación del cuerpo hacia Niza, Francia. Una vez concluida la gestión administrativa, el féretro será trasladado para recibir sepultura en la región de Cannes, ciudad natal del empresario, en una ceremonia restringida a los confines familiares.

Philippe Junot, nacido en Francia, alcanzó notoriedad internacional en buena medida a raíz de su matrimonio con Carolina de Mónaco, aunque consolidó su presencia en la vida social y empresarial europea por su trayectoria propia. A pesar de la repercusión de su figura en los medios especializados, Junot se mantuvo especialmente cercano a su familia durante sus años en España, alternando largas estancias entre Madrid y Cannes. Isabelle Junot y su esposo, Álvaro Falcó Chávarri, forman parte de un círculo cercano que compartió cotidianidad con el empresario, resaltando la convivencia intergeneracional junto a su nieta Philippa.

La capilla ardiente, organizada en Madrid, obedece a la petición expresa de los hijos Victoria, Isabelle, Alexis y Chloé, cada uno fruto de sus relaciones con Nina Wendelboe-Larsen y Helen Wendel, respectivamente, quienes acompañaron al empresario en los instantes finales. Con este acto, la familia cierra una etapa y da paso a la preparación de la ceremonia religiosa, cuya fecha y detalles se darán a conocer próximamente a los interesados en rendir tributo a la memoria de Philippe Junot.

Tal como consignaron Vanitatis y ¡Hola!, el fallecimiento de Junot se ha destacado como uno de los sucesos más relevantes en la crónica social europea reciente, no solo por su vínculo con la nobleza monegasca sino también por el legado empresarial y los numerosos vínculos sociales que cultivó a lo largo de su vida. Medios como Ok Diario subrayaron el impacto emocional que su partida ha producido tanto en el entorno familiar cercano como entre aquellos que compartieron con él trayectorias profesionales o vínculos personales.

La despedida, marcada por la privacidad y el respeto a las voluntades del propio Junot, se suma a la tradición de ciertas familias europeas de preservar la intimidad en los momentos de duelo, a la vez que se abre la posibilidad de una ceremonia colectiva posterior donde quienes compartieron espacios personales o públicos con el empresario puedan expresar su último adiós en una ceremonia religiosa prevista en fechas próximas.