Ordeig reitera su "firme voluntad" de defender el sector agrícola tras el acuerdo UE-Mercosur

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha reiterado este viernes su "firme voluntad" de defender los intereses del sector agrícola ante los retos que plantea el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

Ordeig se ha reunido esta tarde en Reus (Tarragona) con los agricultores que desde el jueves participan en movilizaciones en distintos puntos de las carreteras catalanas para protestar por el acuerdo aprobado este viernes entre la UE y Mercosur.

"Me he reunido con los manifestantes para escucharles y reiterar nuestra firme voluntad de defender el sector ante los retos de la nueva PAC y Mercosur", ha escrito en un apunte en la red 'X'.

Ha asegurado que el Govern "hará valer ese compromiso ante el Ministerio y la Comisión, exigiendo garantías y controles efectivos" y ha reiterado su respeto a las movilizaciones, al tiempo que ha pedido comprensión a los afectados.

"El Govern seguirá buscando fórmulas desde el diálogo y el pacto para levantar los cortes", ha concluido.