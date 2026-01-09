Neutralizan en Amazonas colombiano a alias Polo, cabecilla de disidencias de Iván Mordisco

Bogotá, 9 ene (EFE).- Cristian Eiler Matías, alias Polo, uno de los principales hombres de confianza del jefe del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, alias Iván Mordisco, fue asesinado en una operación militar en el departamento del Amazonas (sur), informó este viernes el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez.

"Uno de los principales alfiles criminales del narcotraficante alias Mordisco fue neutralizado. Se trata de alias Polo, una persona que junto a ese narcotraficante que tanto daño le ha hecho al país se encargaba de atacar a nuestros indígenas en el suroriente colombiano", expresó el ministro en un video difundido en X.

Según Sánchez Suárez, tras siete días de planear la operación y desplegar "equipos por tierra, río y aire", la fuerza pública logró la "neutralización y muerte en combate" de cuatro integrantes de esa estructura armada ilegal, entre los que se encuentra Matías.

El ministro agregó que en la operación fueron capturadas cuatro personas y otras tres se entregaron voluntariamente, todas ellas integrantes de la organización criminal, que ahora se encuentran en proceso de judicialización.

Asimismo, las autoridades incautaron una ametralladora, once fusiles de largo alcance, armas cortas, munición, radios y equipos de comunicación, así como embarcaciones y otros medios de transporte utilizados por el grupo armado.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, alias Polo era el cabecilla de las disidencias en el Amazonas y había asumido el mando en 2025. Se le atribuían delitos como narcotráfico, homicidios, extorsión, reclutamiento forzado de menores, minería ilegal y acciones terroristas.

Iván Mordisco, cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández, es el principal jefe de las disidencias de las antiguas FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

Lidera el EMC y es considerado el hombre más buscado de Colombia por ser uno de los mayores articuladores del narcotráfico de estos grupos en el sur y oriente de Colombia, especialmente en departamentos como Caquetá, Guaviare, Meta y Amazonas. EFE