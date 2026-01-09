Meloni no prevé una "acción militar" de EE.UU en Groenlandia y pide más presencia de OTAN

Roma, 9 ene (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha asegurado este viernes que no prevé una acción militar de Estados Unidos en Groenlandia y ha apostado por una mayor implicación de la OTAN en esta zona "estratégica" también para Europa.

"Yo sigo sin creer en la hipótesis de que EE.UU. realice una acción militar para asumir el control de Groenlandia, una opción que claramente no compartiría y que no convendría a nadie, tampoco a EE.UU.", afirmó la mandataria en la rueda de prensa de año nuevo.

Meloni, reconocida aliada europea del presidente estadounidense Donald Trump, comentó las pretensiones de Washington por esta isla danesa del Ártico, reconociendo su "importancia estratégica".

"Creo que la administración Trump, con sus métodos muy asertivos, está poniendo el foco sobre la importancia estratégica de Groenlandia para sus intereses y seguridad. Es una zona en la que operan muchos actores extranjeros, y creo que el mensaje de EE.UU. es claro: no aceptarán injerencias excesivas de actores externos en una zona tan estratégica para sus intereses y seguridad", valoró.

Uno de los motivos por los que la mandataria italiana no ve "realista" un ataque estadounidense en Groenlandia es por las "implicaciones" que supondría para la OTAN, de la que Estados Unidos, Dinamarca y los principales países europeos forman parte.

Por eso consideró que Groenlandia "también debe interesar" a los países de la Unión Europea y la Alianza Atlántica.

"Creo que el debate no solo implique a Europa sino también a la OTAN (....) Europa debe continuar trabajando en el seno de la OTAN para una mayor presencia en el área ártica", declaró.

Por eso, este mes el Ministerio de Exteriores de Italia prevé presentar una estrategia propia en esta región, debida su "importancia" en el mundo actual.

El plan, dijo, planteará la necesidad de reforzar Groenlandia como "un área de paz y cooperación", incluirá propuestas para contribuir a la seguridad de la zona y animará la inversión de empresas italianas y programas para la investigación científica. EFE

