Maíllo saluda la liberación de presos en Venezuela: "Siempre nos alegramos de que la gente deje de estar en la cárcel"

El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, transmitió su reconocimiento a figuras políticas como el expresidente socialista español José Luis Rodríguez Zapatero por su papel mediador en la resolución que facilitó la reciente liberación de presos en Venezuela. A raíz de este gesto, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha puesto en valor la importancia de la mediación internacional en procesos que afectan a los derechos fundamentales y la convivencia política. Según reportó la prensa durante su contacto con periodistas, Maíllo subrayó que en IU “siempre nos alegramos de que la gente deje de estar en la cárcel”, en referencia a las excarcelaciones anunciadas en el país sudamericano el jueves pasado.

De acuerdo con la información difundida por los medios, Maíllo participó en una rueda de prensa en Sevilla, en el contexto de una reunión con la asociación Amama, integrada por mujeres afectadas por cáncer de mama, en la sede de IU Andalucía. El candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, de cara a las elecciones autonómicas previstas para 2026, respondió preguntas sobre la situación en Venezuela y motivó su valoración a partir del clima internacional. El dirigente señaló que el reconocimiento a la liberación de detenidos parte también de una premisa crítica: en Venezuela “se ha reventado el Derecho internacional” bajo la influencia del gobierno estadounidense durante la administración de Donald Trump. El líder de IU sostuvo que este contexto internacional ha tenido repercusiones directas sobre la soberanía venezolana, argumentando que Estados Unidos aplicó una política que considera “fascista” y de signo colonialista sobre un país soberano.

Según detalló Maíllo y recogió la prensa, la actuación del Ejecutivo estadounidense implicó, en sus palabras, que “se ha secuestrado a un jefe del Estado”, en alusión a Nicolás Maduro. El coordinador de IU insistió en que, “nos guste más o menos”, Maduro ostenta la jefatura del Estado venezolano, de modo que cualquier injerencia externa sobre su figura encarna un ataque a la soberanía nacional. Maíllo recriminó a Estados Unidos por “reventar la soberanía” de Venezuela utilizando, según sus declaraciones, un “lenguaje absolutamente colonialista” en un contexto de “clave matonista”.

El dirigente andaluz de IU remarcó que frente a esta realidad internacional, cualquier iniciativa para propiciar la mediación debe considerarse un esfuerzo constructivo. Maíllo, según recogió el medio, valoró “todos los esfuerzos de mediación que se produzcan” y animó a mantener una cultura democrática que implique diálogo con todos los sectores políticos, tanto afines como contrarios. Para el líder de IU, esta disposición es una necesidad frente a lo que identifica como posturas de extrema derecha representadas por Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina, Giorgia Meloni en Italia y Viktor Orbán en Hungría. En palabras de Maíllo, “tenemos que reivindicar una cultura democrática también en la gestión; aquella que obliga a dialogar con quien más te guste y con quien menos”, subrayando la importancia de buscar consensos para la liberación de personas detenidas por motivos políticos.

Maíllo enfatizó ante los medios la importancia de la excarcelación como paso positivo, manifestando: “Nosotros siempre nos alegramos de que la gente deje de estar en la cárcel”, y argumentó que “las cárceles no son los mejores sitios de redención, de pena y de rehabilitación social de las personas”. En este sentido, reiteró que la discusión sobre la situación venezolana debe abordarse desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos y a la soberanía estatal, al tiempo que extendió su valoración positiva por el papel de intermediarios como Rodríguez Zapatero. Según reportó la prensa, Maíllo reconoció expresamente la intervención del expresidente socialista español “como mediador de esta solución”, considerándola clave para alcanzar acuerdos que permitan acelerar el reencuentro y el entendimiento entre actores políticos enfrentados.

Finalmente, durante su comparecencia en la sede de IU Andalucía, Maíllo apeló a la importancia del diálogo político, dejando claro que la gestión de las diferencias debe enmarcarse siempre en el respeto mutuo y en mecanismos democráticos capaces de garantizar el ejercicio de derechos y la rehabilitación social. A lo largo de su intervención, reiteró el respaldo de IU a todas las iniciativas que apuesten por levantar restricciones a la libertad de personas y facilitar procesos de reconciliación, tal como destacó la reciente serie de excarcelaciones respaldada por interlocutores internacionales como el expresidente Rodríguez Zapatero, según reflejó la cobertura de los medios presentes.