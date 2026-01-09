Agencias

Los agricultores mantendrán las protestas contra el acuerdo UE-Mercosur hasta el domingo

Los agricultores que se movilizan desde este jueves en diferentes puntos del territorio catalán para protestar contra el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur prevén mantener este fin de semana las movilizaciones y bloqueos, han informado fuentes de Revolta Pagesa a Europa Press este viernes.

En una reunión con el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, el sindicato le ha insistido en que "coja el toro por los cuernos" y represente a los agricultores catalanes y haga llegar al Gobierno las demandas que le corresponden.

"Hemos sido muy claros, estamos dolidos y nos sentimos traicionados" han señalado las mismas fuentes, que han asegurado que mantendrán las movilizaciones hasta que no tengan respuestas por parte de la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los Veintisiete han dado este viernes luz verde a la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), pese al rechazo de países como Francia, Hungría, Irlanda, Polonia y Austria, lo que ha encendido las alarmas del sector primario europeo, que critica que las asimetrías regulatorias con esa región pueden abrir la puerta a la competencia desleal.

Por ello, desde este jueves los agricultores mantienen cortadas 5 vías: la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona); la A-2 en Bell-lloc d'Urgell y Mollerussa (Lleida); la C-16 entre Casserres y Berga (Barcelona) y la T-11 y la A-27 de acceso al Puerto de Tarragona, con caídas del transporte de camiones cercanas al 90% este viernes.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, se ha reunido este viernes con los representantes de Revolta Pagesa, a quienes les ha dicho que el sector primario catalán no debe preocuparse para ser competitivo con los países del Mercosur "si se hace con las reglas claras".

Ha reclamado que los acuerdos comerciales se hagan con "garantías de salvaguarda, cláusulas espejo y controles fronterizos", y ha subrayado que no se puedan importar productos que no sigan los mismos controles y limitaciones que tienen los productos europeos.

Sobre los cortes, ha dicho: "Pediría, por favor, que pudiésemos encontrar una solución pactada para poder levantar los cortes de carreteras o los accesos al Port de Tarragona", ha dicho, ya que si los cortes se mantienen, según él, puede haber un perjuicio económico muy grande.

EuropaPress

