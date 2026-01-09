La producción de autos en México cae 0,9 % en 2025 ante amenazas arancelarias de EE.UU.

Ciudad de México, 9 ene (EFE).- La producción de autos en México, la mayor industria del país, cayó 0,9 % en 2024, y la exportación se desplomó 2,7 %, ante las amenazas arancelarias de EE.UU., informó este viernes el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El Inegi documentó 3,953 millones de vehículos ligeros fabricados de enero a diciembre de 2025, casi 36.000 menos que el año anterior.

Por otro lado, la industria automotriz mexicana exportó 3,385 millones de vehículos ligeros durante el año pasado, unos 93.301 menos que en el periodo precedente.

Casi ocho de cada 10 vehículos que exportó México, el 78,4 %, fueron a Estados Unidos, mientras que un 11,1 % se vendieron a Canadá, el otro socio comercial del país en Norteamérica, precisó el informe.

Mientras que en el mercado interno se comercializaron 1,524 millones de automóviles el año pasado, alrededor de 20.3016 más que en 2024.

La información del Inegi proviene de 23 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y otras cuatro compañías no afiliadas que reportan 40 marcas que fabrican o comercializan automóviles en México.

La importancia de la industria automotriz en México radica en que representa casi un 4 % del producto interior bruto (PIB) nacional y un 20,5 % del PIB manufacturero, más que ningún otro sector, según la AMIA.

Tras dos años de caídas y de escasez de insumos, la industria automotriz mexicana repuntó en 2022 con un crecimiento de 9,24 % en la producción, después de la caída del 2 % en 2021 por la escasez de chips semiconductores y el desplome de más del 20 % en 2020 por la pandemia de la covid-19, que obligó al cierre de esta industria durante los primeros meses del brote.

En 2025, el sector automotriz de México resintió la presión marcada por las amenazas arancelarias de Estados Unidos, que el 3 de abril aplicó gravamen del 25 % sobre la importación de vehículos y el 3 de mayo sobre las autopartes que no cumplan con las reglas de origen impuestas por el Gobierno del presidente Donald Trump. EFE