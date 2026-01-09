La Asociación Amama cifra en 338 las mujeres afectadas por los fallos del cribado del cáncer de mama en Andalucía

El dato actualizado sobre mujeres afectadas por errores en el programa de cribado del cáncer de mama en Andalucía se elevó a 338, cifra presentada por la Asociación Amama y que revela un panorama complejo en la gestión sanitaria de la comunidad. La presidenta del colectivo, Ángela Claverol, alertó que las últimas soluciones anunciadas por las autoridades autonómicas excluyen precisamente a aquellas pacientes que han padecido las consecuencias de las deficiencias en los exámenes médicos. Según informó el medio Amama, Claverol instó a las autoridades a priorizar la resolución de estos casos y a no desviar la atención ante la magnitud del problema.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Ángela Claverol detalló la situación tras reunirse con Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, y enfatizó la urgencia de agilizar los procesos pendientes para mujeres que aún esperan pruebas diagnósticas. De acuerdo con lo recogido por Amama, Claverol llamó a evitar que las festividades y otras actividades burocráticas dilaten las acciones necesarias, subrayando el impacto emocional sufrido por las pacientes. Manifestó: “No es una estadística. Se trata de vidas, son tragedias”.

La presidenta de Amama denunció que, hasta el momento, el Gobierno andaluz no ha ofrecido respuestas claras sobre las causas de los fallos detectados en el cribado. Según publicó Amama, Claverol cuestionó la transparencia y la eficacia de las medidas tomadas, indicando que el Ejecutivo regional “sigue sin dar respuesta a nadie sobre lo que ha ocurrido”.

Uno de los puntos centrales de la discusión es la implantación del llamado “acto único” en la ruta diagnóstica del cáncer de mama, prevista por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias para comenzar el lunes 12 de enero. Según consignó Amama, esta medida fue anunciada como solución para las demoras y consiste en concentrar, en una sola consulta, la realización de mamografía, ecografía y biopsia en mujeres con “alta” sospecha radiológica de cáncer de mama. Sin embargo, Claverol criticó que el nuevo protocolo deja fuera a las mujeres con diagnóstico BI-Rad 3, grupo donde se originaron los problemas recientes en el cribado.

En relación a esto, Claverol acusó a la Junta de Andalucía de “jugar con la palabrería”, puesto que el llamado “acto único” se aplicará solo a los casos más graves, catalogados como BI-Rad 4 y 5, mientras que las pacientes BI-Rad 3, quienes sufrieron las consecuencias de los errores de detección, no se verán beneficiadas con la agilización de las pruebas diagnósticas. “En los BI-Rad 3 es donde se dieron los problemas y los han dejado fuera del acto único”, reseñó Claverol, según publicó Amama.

De acuerdo con el anuncio oficial citado por Amama, el objetivo de la implantación del acto único es reducir los tiempos de espera, mejorar la continuidad de la atención sanitaria, reducir desplazamientos para las mujeres afectadas y garantizar una respuesta más ágil y coordinada. Se estableció que el procedimiento integrará distintas pruebas –mamografía complementaria, ecografía mamaria y biopsia percutánea con aguja gruesa, cuando proceda– en una sola jornada, siempre que el radiólogo lo considere necesario.

La medida será de aplicación general a mujeres con BI-Rad 4 y 5, salvo en aquellas situaciones consideradas excepcionales y debidamente justificadas por los especialistas. Según detalló Amama, entre las excepciones se encuentran: la necesidad de preparar previamente a pacientes bajo tratamiento con fármacos anticoagulantes o antiagregantes; casos en los que tras la ecografía se determine la conveniencia de una biopsia estereotáctica, la cual debe programarse en salas específicas en fechas posteriores; y aquellas mujeres que, por razones personales, soliciten posponer la cita.

El medio Amama explicó que la orden fue enviada a todas las Direcciones Gerencias, a las Unidades de Radiodiagnóstico y a las Unidades de Mama de los centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. La implementación comprende el periodo hasta el 28 de febrero, tiempo en el que los hospitales deberán reestructurar sus agendas para garantizar la plena adopción del acto único, para las pacientes que cumplan los criterios previstos.

La administración sanitaria andaluza puntualizó, según reportó Amama, que las directivas internas y las órdenes de servicio se emplearán para establecer los criterios de actuación y la organización interna necesaria para el despliegue de este nuevo sistema. Las Direcciones Gerencias y responsables de las diferentes unidades implicadas asumirán la supervisión del cumplimiento de la instrucción en cada centro sanitario, tal como dicta la normativa.

La Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud se reservó la potestad de desarrollar actividades de verificación, seguimiento y evaluación, con el fin de asegurar la correcta aplicación de la instrucción y chequear la eficiencia del nuevo protocolo en los diferentes hospitales y unidades implicadas.

Entre tanto, la presidenta de Amama insistió en que la solución dado no responde a todas las personas damnificadas y que todavía persiste incertidumbre entre las afectadas. Según reseñó Amama, el colectivo considera insuficiente la medida de la Consejería, ya que las mujeres cuyas pruebas fueron alteradas por los errores en el cribado no se incluyen dentro del nuevo procedimiento, lo que perpetúa la falta de atención y seguimiento para aquellas que sufrieron retrasos en el diagnóstico del cáncer de mama.