Basem Naim, portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), consideró que la reciente escalada de hostilidades israelíes obstruye de manera significativa los esfuerzos de mediación internacional, mientras dirigentes palestinos aseguran que han cumplido con todas las obligaciones contempladas en el acuerdo en curso y que permanecen preparados para avanzar hacia la segunda fase del proceso. Según reportó la Defensa Civil de Gaza, al menos trece palestinos, incluyendo cinco menores de edad, fallecieron este jueves en una serie de ataques ejecutados por fuerzas israelíes sobre la Franja de Gaza, en un contexto marcado por más de 71.300 víctimas mortales palestinas desde el 7 de octubre de 2023.

De acuerdo con información publicada por el medio ‘Filastin’ y reproducida por la agencia Europa Press, Hamás responsabilizó el viernes a la administración estadounidense, presidida por Donald Trump, por lo que describió como “encubrimiento” de los bombardeos israelíes más recientes. El grupo islamista denunció que la falta de una condena pública por parte de la Casa Blanca constituye un respaldo tácito a las operaciones militares israelíes que, en palabras de sus portavoces, se habrían ejecutado “bajo pretextos inventados”.

A través de declaraciones de Naim recogidas por el medio ‘Filastin’, Hamás apuntó de forma directa al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como principal responsable del que considera el “fracaso” de la iniciativa de paz impulsada desde Washington. Las críticas del grupo islamista insisten en que Netanyahu ha optado por apartarse de sus compromisos, optando por una intensificación del conflicto con el objetivo de “volver a la guerra”. Según subrayó el mismo vocero, esta actitud responde al interés de Netanyahu por “sabotear el acuerdo” como un intento de autopreservación política y personal, en referencia a las investigaciones por presunta corrupción que enfrenta tanto él como su partido.

Fuentes de Hamás citadas por medios próximos al grupo insistieron en que las acciones israelíes generan, a su juicio, interrogantes serios entre los países y organismos que ejercen tareas de mediación en el actual proceso. A pesar del aumento de la violencia y de las acusaciones contra Israel, los líderes de Hamás insisten en haber cumplido de manera íntegra todas las obligaciones estipuladas en los acuerdos vigentes. Además, subrayan que se mantienen dispuestos y “listos” para avanzar hacia la segunda etapa del proceso planteado.

Según publicó Europa Press apoyándose en el informe de la Defensa Civil de Gaza, la cifra de fallecidos en la última ofensiva ascendió al menos a trece personas, dentro de las cuales se identificaron cinco menores. Estos hechos se suman a un saldo acumulado, desde el 7 de octubre de 2023, de más de 71.300 personas muertas en la Franja de Gaza como resultado de la ofensiva militar israelí.

Los señalamientos de Hamás coinciden con el aumento de las voces críticas en la comunidad internacional respecto al rol de Estados Unidos en el conflicto palestino-israelí. Diversos analistas y organizaciones han cuestionado la neutralidad y el papel mediador de Washington, especialmente a raíz de la ausencia de condenas explícitas a las operaciones militares israelíes sobre territorio gazatí. Algunos críticos interpretan esta postura como un desacople entre el discurso oficial estadounidense y el desarrollo de los hechos en el terreno.

En el escenario político israelí, el liderazgo de Netanyahu enfrenta cuestionamientos no solo desde instancias internacionales, sino también dentro de Israel, especialmente considerando los procesos legales abiertos por presunta corrupción. Estos elementos han sido destacados por Hamás y repetidos en informes de medios como ‘Filastin’, que sostienen que los intereses personales y políticos del primer ministro influyen en la orientación de la política militar del país.

Por su parte, la administración de Donald Trump ha mantenido en las últimas semanas una política de apoyo a Israel que, según reportes recogidos por la prensa afín a Hamás y medios internacionales, ha generado profundas discrepancias con actores clave en la región y con mediadores internacionales involucrados en el proceso de búsqueda de una salida al conflicto.

La cifra de más de 71.300 fallecidos en Gaza, detallada por la Defensa Civil y reproducida por Europa Press, se presenta en este contexto como uno de los indicadores centrales que sustentan las denuncias de Hamás, tanto en términos de la magnitud del sufrimiento civil como del cuestionamiento al rol que juegan los gobiernos extranjeros en la evolución del conflicto.

A lo largo de la jornada de violencia documentada, las víctimas fatales, incluidas las niñas y niños fallecidos, han servido como motor de nuevas críticas y demandas por parte de organizaciones humanitarias, así como de exigencias públicas por parte de Hamás para que actores internacionales asuman una postura activa frente al incremento de las hostilidades.

La estrategia israelí de intensificar los ataques bajo lo que Hamás califica como “pretextos inventados”, según reiteró el portavoz Basem Naim y recogió Europa Press, constituye un argumento central en la postura del movimiento islamista. Esta acusación sugiere la existencia de intereses paralelos al conflicto mismo, que a juicio de Hamás afectan de manera esencial las posibilidades de alcanzar una solución negociada y aumentan la presión sobre la población civil en la Franja de Gaza.

El rol de los mediadores internacionales, seriamente cuestionado tras los ataques, ha sido objeto de debate tanto en la arena política regional como en foros internacionales. Los interrogantes acerca de la credibilidad y la efectividad de dichos actores han ganado peso en los días recientes, en la medida en que no se han logrado avances significativos hacia la desescalada ni hacia la reanudación de negociaciones que permitan aliviar la crisis humanitaria.

Tal como puntualizó Europa Press, los acontecimientos recientes volvieron a poner en primer plano la dificultad para implementar acuerdos previos y para materializar eventuales segundas fases de los planes de paz, lo que, conforme a portavoces de Hamás, incrementa la sensación de estancamiento y alimenta las denuncias sobre la supuesta complicidad de actores internacionales con la política bélica israelí.

El testimonio de Basem Naim, reproducido en los medios próximos a Hamás y citado por Europa Press, se enmarca en una estrategia de comunicación del grupo destinada a posicionarse como parte cumplidora de los acuerdos y orientar la percepción internacional hacia una mayor presión sobre Israel y sus aliados. A partir de las muertes recientes y el acumulado de víctimas en el enclave, las demandas de intervención externa y de condena explícita a Israel se han multiplicado en los espacios políticos y mediáticos que siguen de cerca el conflicto en la región.