Gobierno vasco ve una "oportunidad clara y potencialmente muy positiva para la industria" en el acuerdo con Mercosur

El viceconsejero de Promoción Industrial del Gobierno Vasco, Andoitz Korta, ha afirmado que el acuerdo alcanzado por la Comisión Europea y Mercosur supone una "oportunidad clara y potencialmente muy positiva para la industria vasca", a expensas de conocer el acuerdo en detalle.

"Euskadi es una economía industrial y exportadora, por lo que el acuerdo supone una oportunidad estratégica directa. Llega, además, en un momento en el que la industria vasca busca nuevos mercados alternativos y estables en el contexto geoeconómico actual", ha indicado Korta en un comunicado.

Desde el punto de vista sectorial, considera que el balance es "positivo" para Euskadi. Los principales sectores exportadores vascos de alto valor añadido --automoción, fabricación avanzada, maquinaria, equipos eléctricos, aluminio y aeronáutica--, se sitúan entre los "ganadores del acuerdo, al beneficiarse de la reducción de barreras y de un mejor acceso a estos mercados. La eliminación progresiva de aranceles supone, además, una reducción significativa de costes para las empresas vascas, tanto en sus exportaciones como en el acceso a determinados insumos y materias primas, ha considerado.

Gracias a este acuerdo, cree que Mercosur puede convertirse en mercado "estratégico" para la internacionalización de la industria vasca. "Hay una importante implantación industrial: 120 compañías vascas cuentan con 183 implantaciones en toda la zona, especialmente en automoción, energía y tecnologías avanzadas. Con este acuerdo Europa toma la iniciativa ante la amenaza de guerra comercial estadounidense. Por lo tanto, seguiremos trabajando para que este acuerdo -que se deberá concretar en más detalle- se traduzca en más y mejor industria vasca", ha avanzado.

MERCOSUR, SOCIO ESTRATÉGICO

Mercosur se mantiene como uno de los espacios económicos de mayor relevancia para la proyección internacional de la industria vasca, tanto por el volumen de intercambios comerciales como por la sólida presencia empresarial de Euskadi en la región.

Así se recoge en el último informe sobre relaciones comerciales Euskadi-Mercosur, que analiza la evolución del comercio exterior y las implantaciones empresariales en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay elaborado por el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad a través de Basque Trade del Grupo SPRI.

Si Mercosur se considerara como un único país, en 2024 habría ocupado el 17º puesto como destino de las exportaciones vascas y el sexto como origen de las importaciones, confirmando su peso específico en la estructura del comercio exterior de Euskadi. Los datos provisionales de 2025 refuerzan esta posición, situando a Mercosur como 15º destino de exportación y quinto proveedor.

BRASIL, EJE CENTRAL

Dentro del bloque, Brasil se consolida como el principal socio de Euskadi, concentrando el 67% de las exportaciones vascas a Mercosur y casi el 97% de las importaciones procedentes de la región en 2024. En términos individuales, Brasil fue el 20º destino de las exportaciones vascas y el sexto origen de las importaciones.

Argentina ocupa el segundo lugar en importancia comercial dentro del bloque, seguida de Uruguay, Bolivia y Paraguay, con volúmenes más reducidos, pero con nichos sectoriales de interés para la industria vasca.

Las exportaciones de Euskadi a Mercosur alcanzaron los 396 millones de euros en 2024, tras el máximo histórico registrado en 2022. Aunque en 2023 y 2024 se produjo una corrección a la baja, los niveles siguen situándose por encima de los registrados antes de 2021. Los datos acumulados hasta octubre de 2025 apuntan a una continuidad de esta tendencia de moderación.

Por su parte, las importaciones procedentes de Mercosur superaron los 1.180 millones de euros en 2024, manteniéndose en niveles elevados tras el fuerte incremento registrado en 2022. Este crecimiento estuvo vinculado principalmente a las compras de derivados del petróleo desde Brasil, lo que ha generado una balanza comercial claramente negativa para Euskadi desde 2021, tras un largo periodo histórico de superávit.

A pesar de este desequilibrio, el informe subraya que la composición de las importaciones responde en gran medida a necesidades estratégicas del tejido productivo vasco, especialmente en materias primas energéticas y agroalimentarias.

EXPORTACIONES INDUSTRIALES

La estructura de las exportaciones vascas a Mercosur refleja el perfil industrial y tecnológico de la economía de Euskadi. En 2024, casi el 46% de las exportaciones correspondieron a maquinaria mecánica y máquinas y aparatos eléctricos, seguidas por aluminio y sus manufacturas, productos del sector aeronáutico y aeroespacial, fundición y automoción. Destaca especialmente la relevancia de Mercosur como mercado para determinados productos estratégicos.

En el caso de la navegación aérea o espacial, cerca del 13% de las exportaciones vascas de esta partida tuvieron como destino países del bloque en 2024. Asimismo, Mercosur concentra porcentajes significativos de las exportaciones vascas de fibras textiles vegetales, juguetes, algodón, productos farmacéuticos, químicos orgánicos y aluminio.

En el ámbito de las importaciones, dos grandes partidas concentran la mayor parte de los flujos comerciales. Los combustibles minerales representaron el 65% de las importaciones procedentes de Mercosur en 2024, seguidos de las semillas y frutos oleaginosos, con algo más del 20%.

Mercosur tiene un peso especialmente relevante en determinadas materias primas: cerca del 60% de las semillas y frutos oleaginosos importados por Euskadi proceden de esta región, así como más del 40% del estaño y sus manufacturas. También destaca su importancia en productos químicos orgánicos y combustibles minerales, reforzando el carácter estratégico del bloque como proveedor.

El dinamismo de las relaciones comerciales se sustenta en una amplia base empresarial. En 2024, 600 empresas vascas exportaron de manera regular a Mercosur, lo que refleja el interés sostenido del tejido empresarial por este mercado. Brasil destaca nuevamente como principal destino, con 282 exportadoras vascas regulares, seguido de Argentina (168) y Uruguay (95).

IMPLANTACIÓN EMPRESARIAL

Más allá del comercio, la presencia de Euskadi en Mercosur se manifiesta de forma significativa a través de la implantación empresarial. En total, 120 empresas vascas cuentan con 183 implantaciones en la región, repartidas entre 89 implantaciones productivas y 94 comerciales. Brasil lidera claramente esta presencia, con 122 implantaciones, seguido de Argentina (41) y Uruguay (14).

Si Mercosur se considerara como un único país, sería el quinto destino mundial por número de implantaciones vascas, solo por detrás de México, Estados Unidos, Francia y China.

Por sectores, la automoción ocupa una posición destacada, con 36 implantaciones, de las cuales 33 son productivas, lo que pone de relieve la apuesta industrial a largo plazo de las empresas vascas en la región. Le siguen los sectores de energía y tecnologías de fabricación avanzada, ambos con 29 implantaciones, reflejando oportunidades ligadas a la transición energética, la modernización industrial y la demanda de soluciones tecnológicas.

También tienen un peso relevante la industria de la construcción, la ecoindustria, la consultoría e ingeniería, el transporte y la logística, así como sectores emergentes como las biociencias o la electrónica y telecomunicaciones.

El informe concluye que, pese a la volatilidad de los flujos comerciales y al actual desequilibrio de la balanza, Mercosur continúa siendo un mercado estratégico para Euskadi, tanto por su tamaño como por las oportunidades que ofrece en sectores industriales, energéticos y tecnológicos.