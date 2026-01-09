Gobierno francés presenta un plan de ayuda agrícola de 300 millones para calmar al sector

París, 9 ene (EFE).- La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, anunció este viernes un plan de medidas a corto plazo y estructurales, con un presupuesto de 300 millones de euros, para responder a diversas reivindicaciones del sector agrícola, que sigue movilizado contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, rechazado también por todos los partidos políticos.

Estas medidas incluyen un plan de 130 millones de euros para arrancar vides en el suroeste, triplicar el fondo del agua de 20 a 60 millones de euros para fomentar la creación de reservas, y duplicar de 11 a 22 millones de euros el fondo de apoyo a los ganaderos afectados por la dermatosis nodular bovina, una enfermedad animal cuya gestión por parte del Gobierno fue la mecha inicial del movimiento de protesta agrícola que arrancó en diciembre pasado.

Al inicio de su conferencia de prensa, Genevard aseguró que el Gobierno francés ha escuchado la "gran señal de alarma" lanzada por los agricultores franceses, que la víspera manifestaron su ira contra el Mercosur en lugares simbólicos de París.

"Su mensaje ha sido recibido alto y claro", afirmó la ministra, justo antes de presentar un paquete de medidas destinadas a "asegurar" los ingresos de los agricultores, "eliminar los costes administrativos" que pesan sobre su actividad y "protegerlos mejor contra enfermedades", como la dermatosis nodular contagiosa, que afecta a los bovinos.

"Ya no hay dermatosis nodular contagiosa en el este del país", aseguró Genevard. La enfermedad se ha conseguido "erradicar", notablemente en el este de Francia (Saboya, Ródano y Jura) gracias a la estrategia de "vacunación generalizada", dijo, y explicó que no se han detectado nuevos brotes desde hace seis días.

Asimismo, Genevard anunció que, ante el aumento del número de ataques al ganado, la cuota de caza para matar lobos "aumentará un 10%", algo que reclamaban los ganaderos.

"Nuestro sistema regulatorio necesita una revisión, y lo será (revisado), porque ya no se adapta al hecho de que el lobo se expande cada vez más hacia nuevos territorios y se multiplica. Por lo tanto, la cuota de cazas autorizadas aumentará un 10%", declaró.

Al abordar el impopular impuesto a los fertilizantes importados, Genevard afirmó haber obtenido compromisos significativos de la Comisión Europea para neutralizar los efectos del mecanismo de ajuste fronterizo del carbono en los precios de los fertilizantes. Esa neutralización, afirmó, es "absolutamente esencial".

"Es incomprensible que productos eliminados ​​vuelvan a entrar por la ventana, en forma de productos importados". Lo consideró "injusto, ilógico, incoherente e incluso irrespetuoso" con el trabajo de los agricultores", dijo.

En particular, afirmó que defendió sistemáticamente las "medidas espejo" en el acuerdo con los países del Mercosur. "La Comisión nos siguió" en la prohibición de "cinco" sustancias químicas, afirmó.

Francia suspendió la víspera las importación de productos agrícolas, principalmente de Sudamérica, tratados con cinco fungicidas y herbicidas cuyo uso está prohibido en la Unión Europea por un período máximo de un año.

Además, la ministra de Agricultura anunció un "plan de salida de la crisis" de cuatro puntos para la industria vitivinícola, que "sufre desde hace demasiado tiempo, desgastada por la disminución del consumo de vino, el cambio climático y la guerra comercial que se libra tanto en el este como en el oeste", en alusión a China y EE.UU.

Para ayudar al sector, se continuará con los planes para arrancar vides, con extensión de "préstamos de consolidación", el alivio de 15 millones de contribuciones a la seguridad social en 2026 y la solicitud de una reserva europea de crisis en beneficio de los viticultores.

Presente también en la rueda de prensa, la ministra de Acción Pública y de Cuentas, Amélie de Montchalin, advirtió que "no habrá solución para los agricultores" si la semana que viene prospera alguna de las dos mociones de censura presentadas por la extrema derecha de la Agrupación Nacional y la izquierdista La Francia Insumisa por el acuerdo de la UE con Mercosur.

"Si no hay gobierno, no habrá solución para los agricultores", subrayó.EFE