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Las Vegas Raiders eligen a Fernando Mendoza con el número 1 absoluto en el draft de la NFL

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Chicago (EE.UU.), 23 abr (EFE).- Las Vegas Raiders seleccionaron este jueves con el número uno absoluto al 'quarterback' estadounidense de raíces cubanas Fernando Mendoza en el draft de la NFL, tras su extraordinaria temporada, culminada con el título del campeonato universitario de fútbol americano con los Indiana Hoosiers.

Mendoza, nacido en Boston en 2003 y criado en Miami, fue elegido por los Raiders en el draft organizado en los aledaños del Acrisure Stadium de Pittsburgh (Pensilvania).

El 'quarterback' de origen cubano, ganador del premio Heisman en 2025, lanzó para 3.535 yardas y lideró el campeonato universitario con 41 pases de 'touchdown' y sólo seis interceptaciones. EFE

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