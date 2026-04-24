Viernes 24 de abril de 2026 (00.18 GMT)

(Actualiza con La Habana y San Juan)

Madrid, 23 abr (EFE).-

Nicosia.- Los líderes de la Unión Europea y los del Líbano, Egipto, Siria, Jordania y el Consejo de Cooperación del Golfo abordan en Chipre el estado de las negociaciones de paz en Oriente Medio y la situación en Ormuz, en el contexto de incertidumbre tras la extensión indefinida del alto el fuego en la región.

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Teherán/Islamabad/Washington.- La segunda ronda de negociaciones de paz entre EEUU e Irán parece distante ante las posturas cada vez más duras de ambas partes y pese a los esfuerzos de Pakistán por acercar posiciones.

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Tiro (Líbano).- Los habitantes de Tiro viven una situación de incertidumbre tras la oleada de ataques que la sacudió minutos antes de la tregua entre Israel y Líbano.

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Caracas.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viaja a Caracas para reunirse con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la primera visita de un jefe de Estado al país suramericano después de la captura, en enero pasado por parte de EE.UU., del gobernante Nicolás Maduro, encarcelado actualmente en Nueva York.

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Moscú.- Rusia conmemora con diferentes actos el 40 aniversario de la mayor catástrofe nuclear de la historia en la central de Chernóbil, mientras invierte grandes cantidades de dinero en la diplomacia atómica desde Irán a Ucrania o China.

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París.- Concluye el segundo y último día de la reunión de ministros de Medio Ambiente de los países del G7, con una rueda de prensa de la ministra francesa de Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible, Monique Barbut.

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Pekín.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, participará en una reunión con empresas del sector turístico.

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Nueva York.- Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, aseguró en una entrevista con EFE que la energía nuclear es hoy una energía segura y limpia y que desde Chernóbil hubo una gran mejora en los sistemas de seguridad.

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Ginebra.- La jefa de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Haití, Marisela Chau, habla en una entrevista con EFE sobre la crisis insostenible de violencia en este país y el diálogo que su organización mantiene con todos los protagonistas del conflicto interno.

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San Juan.- El racismo, el acoso a las mujeres, las secuelas en la salud física y mental y los límites de los beneficios para los veteranos en Puerto Rico son algunas de las causas que han provocado que decaiga la cifra de puertorriqueños que se sienten atraídos para inscribirse en el Ejército de Estados Unidos.

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Caracas.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viaja a Caracas para reunirse con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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Santa Marta (Colombia).- Se celebra la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por el Gobierno de Colombia, que busca construir una hoja de ruta para iniciar la eliminación progresiva de estos combustibles en países con alta dependencia económica de su explotación.

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Toulouse (Francia).- La galería de arte Le Château d'Eau de Toulouse (sur) acoge una exposición consagrada a la obra del fotógrafo español Chema Madoz (Madrid, 1958) y de la portuguesa Helena Almeida (1934-2018), dos de los mayores exponentes de la fotografía contemporánea en sus países de origen.

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Buenos Aires.- La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires rinde homenaje al recién fallecido Bryce Echenique en su 50 edición, en la que Perú es invitado de honor, en un acto en el que participan Alonso Cueto, Giovanna Pollarolo y Renato Cisneros, todos ellos autores de este país andino.

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Miami.- Entrevista con el cantante colombiano Fonseca por el lanzamiento, este viernes 24 de abril, de su nuevo disco 'Antes de que el tiempo se vaya'.

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Nueva York.- El artista gallego Manolo Paz inaugura una exposición de escultura pública en el icónico Park Avenue de Nueva York.

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La Habana.- Falta la corriente, el combustible y ahora, además, escasea el efectivo en los bancos de Cuba, como lo atestiguan las largas colas, principalmente de personas mayores, que por horas, desde la madrugada y hasta que el sol castiga, se agolpan a diario ante las sucursales.

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San Juan.- El cantautor de origen puertorriqueño Draco Rosa presentó este viernes su nuevo álbum, 'Olas de Luz', el cual explicó en entrevista con EFE nació "del caos", un estado que a su juicio "es necesario para encontrar el pulso de la vida".

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epp/EFETV

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