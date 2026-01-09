Francia defiende su "derecho" a "decir que no" a EEUU ante "propuestas inaceptables" como la de Groenlandia

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, ha defendido este viernes el "derecho" de Francia y de la Unión Europea en su conjunto a "decir que no" al Gobierno de Estados Unidos ante "propuestas inaceptables", como la posible anexión de Groenlandia.

"También es nuestro derecho decir que no, pero la Unión Europea está siendo amenazada desde fuera por adversarios que tratan de destruir los vínculos de solidaridad que nos unen. También desde dentro nos amenaza la fatiga democrática", ha lamentado durante su encuentro anual con los embajadores franceses en París, según ha recogido el diario francés 'Le Figaro'.

En este sentido, ha subrayado que "nada garantiza que sigamos viviendo en la misma Unión Europea de hoy dentro de diez años". "Estados Unidos es un aliado con el que no siempre estamos de acuerdo. En tan solo unos meses, la nueva Administración ha decidido, y está en su derecho, repensar las relaciones que tiene con nosotros. También es nuestro derecho decir que no", ha aclarado.

"Esto debe hacerse independientemente de que sea un aliado histórico. Si la propuesta es inaceptable, debemos decir que no", ha afirmado, al tiempo que ha alertado de un "debilitamiento de la organización política europea", que "busca evitar la eliminación de la civilización".

Barrot ha alertado de que es precisamente esta organización la que "se encuentra ahora en peligro a pesar de su estabilidad en un mundo impredecible", pero ha hecho hincapié en que "no desaparecerá". "No. No estamos al borde del colapso, y las voces que dicen lo contrario deberían preocuparse más de su propio colapso", ha sostenido.

"Ante la brutalización del mundo, una exigencia es imperativa: rechazar la resignación que nos reduciría a meros espectadores de la impotencia. También debemos rechazar la traición a nuestros principios en nombre de la ley del más fuerte. Esta no es la moral de Francia", ha zanjado.

Las aspiraciones expansionistas de Trump sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional, apelando a la presencia de buques chinos y rusos en la región, el presidente de Estados Unidos ha venido reclamando el control de la isla.