El PSOE Canarias celebra la liberación del isleño Miguel Moreno Dapena

La puesta en libertad de Miguel Moreno Dapena ha sido recibida con satisfacción por el PSOE Canarias, cuyo secretario general, Ángel Víctor Torres, se comunicó con la madre del ciudadano liberado, María Jesús, para compartir la noticia y expresar el respaldo de la organización a la familia tras meses de preocupación. Según informó el medio, Moreno Dapena permanecía en una prisión venezolana desde junio, después de que la Armada de Venezuela interceptase el buque de exploración N35, donde navegaba en aguas internacionales.

De acuerdo con lo publicado por el PSOE Canarias, la liberación del isleño se produce luego de prolongadas gestiones y el involucramiento directo de diversas figuras del ámbito político. Entre los actores destacados se encuentra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuya intervención se consideró determinante desde el primer momento. El medio detalló que Zapatero se mostró atento al caso de Moreno Dapena, manteniéndose en contacto y realizando gestiones en favor del ciudadano canario.

El balance ofrecido por el PSOE Canarias subrayó también el papel desempeñado por María Dolores Palliser, reconocida parlamentaria en la historia de la formación socialista, así como la labor de la diputada por la provincia de Las Palmas y secretaria general del PSOE Lanzarote, Dolores Corujo. El comunicado recogido por el medio señaló que Corujo mantuvo comunicación permanente con la familia de Moreno Dapena, proporcionando apoyo durante el periodo de incertidumbre relacionado con su detención.

Moreno Dapena figura entre uno de los primeros presos españoles liberados de cárceles venezolanas en los últimos meses, resaltó el PSOE Canarias. Estos hechos se enmarcan dentro de las relaciones diplomáticas y el interés consular por la situación de ciudadanos españoles retenidos fuera del territorio nacional. Fuentes consultadas por el medio explicaron que el procedimiento que permitió la liberación del canario requirió negociaciones entre diversos interlocutores, tanto del ámbito español como venezolano.

Tras la liberación, el secretario general socialista en Canarias manifestó que la noticia representa un alivio para la familia y la sociedad canaria en general, pues reflejaría el resultado de esfuerzos coordinados y el acompañamiento institucional a lo largo de todo el proceso. Ángel Víctor Torres hizo hincapié, según lo reportado por el medio, en el entorno de apoyo generado alrededor de la familia Moreno Dapena y en la importancia de la implicación personal de actores políticos a diferentes niveles.

El PSOE Canarias reiteró en su comunicado el agradecimiento hacia quienes participaron en la resolución del caso, resaltando la combinación de diplomacia, acompañamiento institucional y acción política como elementos sustanciales en este tipo de situaciones. El seguimiento del caso de Moreno Dapena se mantuvo en la agenda de la organización durante todo el tiempo de su detención.

La formación socialista recalcó además que, tras la intervención de distintas personalidades y la coordinación entre autoridades y familiares, la situación se resolvió con la liberación de Moreno Dapena, quien ya se encuentra fuera de prisión. Los socialistas han hecho pública su satisfacción por el desenlace favorable y han asegurado que la colaboración continuará en todos los casos semejantes donde ciudadanos canarios o españoles enfrenten dificultades en el extranjero.