El Ministerio de Sanidad designa al Germans Trias y el Vall d'Hebron como CSUR en cirugía de trastorno del movimiento

Según detalló la Conselleria de Salud de la Generalitat, la cirugía funcional se ha convertido en una opción clave para quienes no logran resultados satisfactorios con tratamientos farmacológicos tradicionales frente a trastornos del movimiento. El Ministerio de Sanidad ha consolidado la colaboración entre el Hospital Germans Trias de Badalona y el Vall d'Hebron de Barcelona como única alianza reconocida a nivel nacional para abordar quirúrgicamente casos complejos de enfermedad de Parkinson, temblor esencial y distonía en adultos y niños, tal como publicó el organismo estatal este viernes.

De acuerdo con la información ofrecida por la Conselleria y difundida por el Ministerio de Sanidad, ambos hospitales funcionarán como Centro, Servicio y Unidad de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud para Catalunya, actuando como punto de referencia para la derivación de pacientes de toda España. Esta nueva designación permite centralizar la atención especializada en cirugía funcional, un procedimiento al que recurren personas con patologías que constituyen una de las principales causas de consulta en los servicios de Neurología y Neuropediatría.

La cirugía funcional, según datos divulgados, resulta efectiva en casos donde los medicamentos han dejado de ofrecer una respuesta adecuada, proporcionando mayores posibilidades de autonomía y calidad de vida para quienes padecen estas enfermedades. El método que más se emplea en dichos procedimientos es la estimulación cerebral profunda (DBS, por sus siglas en inglés), cuya técnica implica la colocación de uno o varios electrodos en áreas específicas del cerebro. Estos electrodos se conectan a un generador implantado bajo la piel, similar en su funcionamiento a un marcapasos. A través de este sistema se transmiten impulsos eléctricos que modulan los circuitos neuronales afectados por el trastorno.

El Ministerio de Sanidad subrayó que, gracias a la designación como CSUR, cualquier paciente residente en el Estado español que presente una indicación médica para la cirugía funcional podrá acceder a estos servicios en las dos instituciones catalanas. Germans Trias asume las intervenciones quirúrgicas para adultos, mientras que Vall d’Hebron concentra la atención quirúrgica en la población pediátrica.

Esta estrategia constituye un avance en la estructura de atención sanitaria especializada, ya que facilita el acceso a técnicas avanzadas en centros que cuentan con equipos experimentados y recursos de alta complejidad. Según informó la Conselleria de Salud, la prevalencia de las enfermedades como el Parkinson, la distonía y el temblor esencial sigue aumentando en la consulta diaria en hospitales de referencia, incrementando la demanda de opciones terapéuticas más complejas como la estimulación cerebral profunda.

La estimulación cerebral profunda ha mostrado su utilidad en aquellos casos en los que las opciones convencionales han agotado su eficacia. Los impulsos eléctricos administrados mediante los electrodos provocan cambios en la actividad neuronal alterada por la enfermedad, lo que se refleja en una reducción significativa de los síntomas motores incapacitantes. Esta tecnología, de naturaleza reversible y ajustable, permite personalizar los parámetros de estimulación en función de las necesidades y la evolución clínica del paciente, según especificó la nota difundida por la Conselleria.

El reconocimiento como únicos CSUR para cirugía funcional en trastornos del movimiento refuerza la posición de Germans Trias y Vall d'Hebron en el entorno sanitario español. En cuanto a distribución de responsabilidades, el Germans Trias se encargará de atender a pacientes adultos derivados tanto de Catalunya como de otras comunidades autónomas, mientras que el Vall d'Hebron asumirá todos los casos en edad pediátrica. Esta centralización busca optimizar los recursos disponibles y potenciar la experiencia clínica y técnica de ambos equipos, permitiendo evaluar y seleccionar a los candidatos más adecuados para cada intervención quirúrgica.

La designación emitida por el Ministerio de Sanidad representa un paso en el fortalecimiento de la red de atención sanitaria para personas con trastornos del movimiento en España, facilitando el acceso a terapias de alta eficacia en entornos especializados.