El centroizquierda de Países Bajos opta por formar un gobierno en minoría con liberales y democristianos

El partido de centro izquierda neerlandés D66, que se hizo con una ajustada victoria en las elecciones legislativas en noviembre, ha anunciado este viernes que ha optado por formar un gobierno en minoría con los liberales del Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) y la Llamada Demócrata Cristiana (CDA).

"Optamos con confianza por una coalición minoritaria de tres partidos. Trabajamos en planes ambiciosos para Países Bajos y queremos ofrecer amplias oportunidades de colaboración", ha declarado el líder de D66, Rob Jetten, a través de su perfil en la red social Facebook, donde ha señalado que espera "concluir las negociaciones" con VVD y CDA "en las próximas semanas".

Asimismo, Jetten --que se espera que sea el próximo primer ministro-- se ha dirigido al resto de partidos del Parlamento y el Senado, así como a la ciudadanía, empresas y organizaciones civiles, para "unir fuerzas y resolver juntos los problemas" del país.

Poco antes de su publicación, los líderes de los tres países han realizado durante una breve rueda de prensa su decisión, donde han reconocido que "será un trabajo duro para el nuevo gabinete" pero que creen que podrán "lograrlo".

Según ha informado la cadena de televisión NOS, es muy inusual que los partidos políticos en Países Bajos opten por operar sin el apoyo mayoritario desde el inicio de la coalición, a diferencia de otros países europeos.

En conjunto, los tres partidos poseen solo 66 de los 150 escaños de la Cámara Baja y dependerán de mayorías cambiantes para aprobar leyes, siendo prioritario el presupuesto para este año.

El VVD, anteriormente liderado por el actual secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quería incluir en la coalición al populista y conservador JA21, pero el D66 se opuso a esto. Este último buscó la cooperación con los socialdemócratas de la alianza del Partido del Trabajo y los Verdes del GroenLinks (GL/PvdA) pero lo bloqueó el VVD.