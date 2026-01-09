El CAF aprueba una garantía parcial de 193 millones de euros para el ecuatoriano Banco del Pacífico

El Banco del Pacífico implementará la primera fase de un programa que, según el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), buscará ampliar el acceso al crédito y fortalecer el tejido empresarial de Ecuador, enfocándose en pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, compañías con vocación exportadora y aquellas vinculadas a la agroindustria sostenible. De acuerdo con la información oficial divulgada por CAF, esta iniciativa es posible tras haber aprobado para la entidad ecuatoriana una garantía parcial por un valor de hasta 225 millones de dólares (lo que equivale a 193 millones de euros).

De acuerdo con el comunicado publicado por la institución regional y replicado por diversos medios, la garantía inicial cubrirá el 45% del financiamiento previsto para este programa de apoyo, aunque está contemplado que dicho porcentaje pueda incrementarse durante el curso de la operación: una vez avance la amortización del crédito, la cobertura podría elevarse hasta el 70% del saldo pendiente. La duración máxima de este instrumento financiero asciende a siete años y medio.

Tal como detalló el comunicado emitido por CAF, a partir de esta operación, las condiciones para acceder a recursos financieros destinados a pymes ecuatorianas experimentarán una mejora notable respecto de la situación vigente en el mercado local, especialmente en lo que concierne a los plazos. Las empresas que ahora se beneficiarán de este respaldo son, en particular, aquellas lideradas por mujeres, las dedicadas a actividades de exportación y aquellas que promueven la sostenibilidad en el sector agroindustrial.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, destacó en la comunicación oficial el alcance de la operación y su potencial impacto al afirmar que “con esta garantía parcial estamos movilizando recursos internacionales hacia el sector productivo y asegurando que el crédito llegue a las mujeres emprendedoras y a las pymes que apuestan por la internacionalización y la sostenibilidad”.

Según consignó CAF, esta transacción representa solo el primer paso de un programa de crecimiento sostenido impulsado por el Banco del Pacífico, orientado hacia la profundización y el desarrollo integral del sector empresarial en Ecuador. El objetivo de largo plazo es incrementar la disponibilidad de recursos para segmentos productivos considerados clave para la diversificación y la estabilidad económica del país.

El respaldo internacional logrado a través de la garantía parcial facilitará que Banco del Pacífico disponga de mayor margen operativo para atender necesidades específicas de financiamiento que no suelen cubrir en su totalidad las opciones locales. Según CAF, entre las principales dificultades identificadas figuran la escasez de créditos a largo plazo y los altos requisitos para acceder a líneas financieras orientadas a la innovación, la internacionalización de la producción o la incorporación de prácticas sostenibles en el campo.

La movilización de fondos internacionales a través de este mecanismo permitirá reducir el riesgo percibido por otros inversores o prestamistas, lo que podría traducirse en mejores condiciones para los destinatarios finales y en una mayor fluidez de los recursos en el sistema financiero ecuatoriano. Según reportó el propio banco regional de desarrollo, este tipo de instrumentos son habituales en operaciones destinadas a potenciar sectores productivos estratégicos y a promover la inclusión financiera, especialmente de segmentos tradicionalmente menos atendidos por el sistema convencional, como las emprendedoras y las empresas que tratan de ingresar en mercados internacionales.

La implementación del programa cuenta, además, con un enfoque dirigido a fomentar la participación de las mujeres en la economía formal y a fortalecer la capacidad exportadora de las pymes nacionales. Como informó el CAF, la agroindustria sostenible constituye una de las ramas consideradas prioritarias debido al potencial de generación de empleo y su contribución a la diversificación productiva.

El plazo de hasta siete años y medio asociado a este paquete financiero permitirá que las empresas beneficiarias planifiquen inversiones en horizontes temporales más amplios, superando las limitaciones que las líneas de crédito convencionales suelen imponer en Ecuador. Según la comunicación oficial de CAF, este aspecto responde a una demanda reiterada de los sectores productivos nacionales, especialmente para proyectos que requieren plazos extensos para alcanzar su maduración comercial.

Este esquema de garantías, además de aumentar el atractivo para otros financistas internacionales, contribuye al fortalecimiento institucional de Banco del Pacífico y a su posicionamiento en programas de desarrollo respaldados por organismos multilaterales, según puntualizó CAF en su nota al respecto.

La estrategia diseñada por Banco del Pacífico y CAF responde a lineamientos regionales que promueven la equidad de género, el fomento a la internacionalización de la producción y la consolidación de sistemas agrícolas sostenibles. El organismo financiero regional insistió en que este acuerdo sienta las bases para futuras colaboraciones de mayor alcance, orientadas a transformar el acceso al crédito para empresas consideradas agentes de cambio e innovación en la economía ecuatoriana.