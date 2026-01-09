Boston Dynamics presenta su nueva versión de robot humanoide Atlas, lista para producción y para tareas industriales

Boston Dynamics ha presentado su última versión del robot humanoide Atlas, que ya está en la fase de producción y que ofrece capacidades para realizar una amplia gama de tareas industriales, desde la manipulación de materiales hasta el cumplimiento de pedidos, además de aprender nuevas tareas de forma rápida para entornos dinámicos.

La compañía de robótica ha dado a conocer esta versión de producto de su nuevo robot en la feria tecnológica CES 2026, donde ha llevado a cabo una demostración de sus capacidades para la industria, además de, como es habitual, ofrecer un espectáculo de baile con sus ágiles robots Spot.

En concreto, Boston Dynamics ha compartido que los nuevos robots Atlas son una versión definitiva que ya se ha comenzado a fabricar. Así, ha adelantado que las flotas producidas se enviarán al Centro de Aplicaciones de Metaplantas Robóticas (RMAC) de Hyundai y a Google DeepMind en los próximos meses.

Estos nuevos robots humanoides están diseñados para llevar a cabo tareas de nivel empresarial, sobre todo, en el sector industrial, comprendiendo desde la manipulación de materiales hasta el cumplimiento de pedidos, incluyendo acciones como levantar cargas pesadas o trabajar con una mínima supervisión.

Además, como ha subrayado Boston Dynamics, estos robots son capaces de aprender tareas nuevas rápidamente, lo que les permite adaptarse a entornos dinámicos. A ello hay que sumarle que, cuando un robot aprende una nueva tarea, esta puede replicarse inmediatamente en toda la flota de robots, agilizando aún más el flujo de trabajo.

Siguiendo esta línea, la tecnológica también ha resaltado que las tareas que llevan a cabo las hacen a un ritmo constante y fiable y que, incluso cuando la batería se agota, continúan trabajando de forma autónoma. Esto se debe a que pueden desplazarse hasta una estación de carga, cambiar sus baterías de forma autónoma y volver al puesto de trabajo.

Igualmente, estos robots se pueden conectar a sistemas industriales como MES y WMS a través del 'software' Orbit de desarrollo propio, lo que permite su control de forma sencilla por parte de la compañía que los utiliza. En este sentido, se pueden controlar con tres modos, el autónomo, con el que el robot lleva a cabo las tareas de forma independiente, teleoperado o mediante una interfaz de control para tabletas, dos opciones con las que depende de un operador.

Para moverse y realizar todas sus tareas, los nuevos robots humanoides Atlas cuentan con 56 grados de libertad y articulaciones totalmente rotatorias. Asimismo, tienen un alcance de hasta 2,3 metros y la capacidad de levantar hasta 50 Kg.

De la misma forma, pueden operar en diversos entornos, ya que son resistentes al agua y a las temperaturas extremas, soportando desde -20º a 40º. En lo relacionado a sus funciones de seguridad, cuentan con sensores de detección de personas y protección sin vallas.

Como ha detallado el director ejecutivo de Boston Dynamics, Robert Playter, en un comunicado, el nuevo Atlas es "robot más fácil de usar" que han diseñado, con capacidades que "revolucionarán la forma en que funciona la industria" avanzando hacia su objetivo de ofrecer "robots útiles que puedan entrar en nuestros hogares y ayudarnos a hacer nuestras vidas más seguras, productivas y plenas".

Con todo ello, el director general de Atlas en Boston Dynamics, Zack Jackowski, ha matizado que esta nueva versión del robot reduce "significativamente" la cantidad de piezas utilizadas y, con el respaldo de Hyundai Motor Group, están pensadas para ser compatibles con las cadenas de suministro automotriz.

Además, la compañía también se ha asociado con Google FeepMind para integrar sus modelos básicos en Atlas, de cara a "dotarlos de mayores capacidades cognitivas".