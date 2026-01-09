Autoridades admiten que periodista mexicano asesinado en Veracruz no tenía protección

Ciudad de México, 9 ene (EFE).- La secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, lamentó este viernes el asesinato del periodista Carlos Castro en el estado de Veracruz, y confirmó que la víctima había contado con medidas de protección en 2024, pero dejaron de estar vigentes tras su salida de la entidad.

“Primero, lamentar el hecho del asesinato de este periodista. Decir que, efectivamente, esta persona tenía en el 2024 medidas de protección de parte del mecanismo estatal de protección a periodistas”, señaló la funcionaria durante la conferencia de prensa presidencial.

Rodríguez explicó que, según información de autoridades estatales, el periodista, de 26 años y que había denunciado amenazas por su labor, dejó de recibir dichas medidas tras abandonar Veracruz.

“Él abandonó las medidas, digamos, porque se fue del estado, abandonó, se fue un tiempo y regresó y ya no hubo una solicitud sobre eso. Eso es lo que nos informan por parte del estado”, indicó.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) subrayó que, tras el homicidio, las instancias de protección federal y estatal activaron mecanismos de coordinación para acompañar las investigaciones y a los familiares de la víctima.

“El mecanismo federal y el mecanismo estatal están ahora en coordinación para, en coordinación con la familia, en coordinación con sus compañeros, para la investigación, de manera que no haya impunidad, en coadyuvancia con la fiscalía del Estado para la investigación”, afirmó.

Rodríguez añadió que las autoridades federales permanecen atentas al desarrollo del caso, ocurrido la noche del jueves.

“Están avanzando las investigaciones por parte de la Secretaría de Gobernación. Estaremos pendientes para la atención de este caso”, sostuvo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, agregó que la dependencia ayudará a la Fiscalía estatal “para dar con los responsables”.

Carlos Castro, especializado en nota roja y propietario del medio informativo Código Norte Veracruz, murió asesinado a balazos el jueves.

El informe policial indica que el ataque ocurrió mientras el reportero estaba en un negocio de comida en el municipio de Poza Rica, en el norte del estado.

Veracruz, en el este de México, es considerada como una de las regiones más peligrosas para ejercer el oficio periodístico, pues de 2005 a 2024 han ocurrido 31 asesinatos, así como cuatro desapariciones, según cifras de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica a México este año como el segundo país “más peligroso para ejercer el periodismo”, solo por detrás de Gaza, donde la invasión israelí dejó a más de 120 periodistas asesinados. EFE

(foto)