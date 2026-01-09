Agencias

Aramburu: "Dedico el gol a mi país (Venezuela), que pasa momentos complicados"

Guardar

Getafe (Madrid), 9 ene (EFE).- Mikel Aramburu, jugador venezolano de la Real Sociedad, dedicó este viernes el gol de la victoria de su equipo ante el Getafe a su país, que, recordó, "pasa momentos complicados".

El jugador del conjunto donostiarra añadió a su familia dentro de una dedicatoria marcada por un tanto clave en el minuto 96, cuando remató a la red un córner que acabó con la resistencia del cuadro azulón.

"Muy feliz. He podido ayudar al equipo con tres puntos en un campo muy complicado. El gol del Getafe nos hundía porque creo que merecimos mucho más. Tuvimos ocasiones para marcar el segundo gol de la tranquilidad. No lo hicimos y el fútbol es así, si no marcas te aprietan. Pero gracias a esa última jugada pudimos ganar el partido", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

Además, aseguró que su entrenador, Pellegrino Matarazzo, les avisó de que el partido no iba a ser "bonito" y reconoció que todos los jugadores "sabían" a qué se juega en el Coliseum.

"Eran tres puntos que había que buscar porque los necesitábamos y ha podido ser. No sé qué ha cambiado (con la llegada del nuevo entrenador), pero el equipo está más junto, más compacto, va a todas las pelotas como si fuera la última y aquí están los resultados", concluyó. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Al menos cuatro muertos y una veintena de heridos en un ataque ruso sobre Kiev

Las autoridades reportan víctimas entre civiles y personal médico tras un bombardeo en la capital de Ucrania, mientras varios distritos sufren incendios, daños estructurales y cortes de servicios básicos debido al impacto de drones y explosivos

Al menos cuatro muertos y

Liberado en Venezuela el excandidato presidencial Enrique Márquez

La Plataforma Unitaria confirmó que Enrique Márquez, junto a otros dos presos, salió de prisión tras días de detención, en medio de llamados opositores a liberar a todos los considerados presos políticos durante el gobierno de Maduro

Liberado en Venezuela el excandidato

Tres desaparecidos en medio de numerosos incendios fuera de control en Australia

Infobae

Asesinan a tiros a periodista de medio informativo local en estado mexicano de Veracruz

Infobae

Trump anuncia que recibirá a la opositora venezolana Machado la próxima semana

Donald Trump confirmó una inminente reunión en Estados Unidos con María Corina Machado, referente del antichavismo, tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas, adelantando que sería un privilegio recibir el Nobel de la líder venezolana en suelo estadounidense

Trump anuncia que recibirá a