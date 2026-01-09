Alba Silva y Sergio Rico revelan el sexo y el nombre de su segundo hijo

El pasado 3 de enero Alba Silva y Sergio Rico anunciaban la mejor de las noticias para empezar el año 2026, su próxima paternidad tras el nacimiento de su primera hija, Carla, el 24 de septiembre de 2024: "Cuando pensábamos que no nos cabía más amor, llegas tú y lo multiplicas bebé... tu familia te espera impaciente, gracias por elegirnos. Ya te amamos" publicaban en sus cuentas de Instagram junto a un vídeo de sus manos, y las de su pequeña, destapando la primera ecografía del nuevo miembro de la familia, cuyo nacimiento está previsto para el mes de julio.

Y ha sido ahora, apenas cinco días después, cuando la influencer sevillana y el futbolista han revelado públicamente el sexo y el nombre de su bebé, compartiendo con sus seguidores de Instagram cómo fue el 'gender reveal' en el que descubrieron, después de que su niña metiese la mano en una tarta blanca de grandes proporciones decorada con las palabras "Boy or girl" y sacase un trozo de color azul, que su segundo hijo será un niño, por lo que cumplirán su sueño de tener la parejita.

"Te esperamos pequeño Sergio. Te ama tu familia", ha escrito Alba, desvelando así que siguiendo la tradición el nuevo miembro de la familia llevará el mismo nombre que su papá, que está completamente recuperado del grave accidente a caballo que sufrió en mayo de 2023 en El Rocío y por el que estuvo ingresado en un hospital de Sevilla más de tres meses.