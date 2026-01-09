Al menos dos muertos y cinco heridos en un ataque ruso sobre Kiev

Un dron impactó contra un edificio residencial de doce plantas en el distrito de Dnipró, en Kiev, originando un incendio que obligó a la evacuación de 29 personas y dejó daños en la estructura, según reportaron las autoridades locales. El incidente formó parte de un ataque ruso realizado en las primeras horas del jueves que alcanzó varios barrios de la capital ucraniana. La ofensiva dejó al menos dos personas fallecidas y otras cinco con lesiones, conforme a los datos difundidos por el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, a través de su canal en Telegram, tal como publicó el medio.

Según detalló Klitschko, los equipos de emergencia trasladaron a dos de los heridos a hospitales, mientras que las otras tres personas recibieron atención médica directamente en el lugar del ataque. El bombardeo ruso afectó distintos puntos de la ciudad, impactando también en zonas residenciales y originando diversos incendios.

El medio informó que, además del edificio de doce pisos en el distrito de Dnipró, un segundo inmueble de tres plantas resultó alcanzado, lo que motivó la evacuación preventiva de varias decenas de residentes. Los distritos de Pechersk, Desnianski y Darnitsia también experimentaron daños como consecuencia del ataque. Las autoridades locales continúan evaluando el alcance total de los destrozos y coordinando la asistencia a los afectados.

La ofensiva, según consignó el medio, provocó interrupciones en la rutina diaria en varias áreas de Kiev debido a los incendios y a las operaciones de rescate desplegadas. Los bomberos y equipos sanitarios trabajaron en la contención de las llamas y el traslado de los heridos, mientras se procedía a la evacuación ordenada en los edificios comprometidos.

Klitschko confirmó que la respuesta se centró en rescatar a los residentes afectados y en extinguir los incendios en los inmuebles dañados. Posteriormente, las autoridades informaron que la situación en los barrios involucrados se encontraba bajo control, aunque los equipos de emergencia mantenían la vigilancia ante la posibilidad de nuevos daños estructurales.

De acuerdo con la información publicada, el ataque con drones a Kiev forma parte de una serie de incidentes recientes que han elevado la preocupación por la seguridad de los habitantes de la capital ucraniana. Los responsables municipales han instado a la vigilancia y pidieron a la población seguir las recomendaciones oficiales ante la posibilidad de nuevos ataques en las próximas jornadas.

El medio también destacó las operaciones de evacuación que se realizaron tanto en los edificios dañados como en áreas aledañas. Las autoridades señalaron que las tareas de remoción de escombros y la evaluación de daños estructurales se encontrarán en marcha durante las próximas horas, mientras los residentes evacuados reciben asistencia temporal.

En consecuencia de estos hechos, la administración municipal reforzó la coordinación con los servicios de emergencia y emitió comunicados dirigidos a la población con instrucciones para mantenerse a resguardo y notificar cualquier situación sospechosa. El alcalde Klitschko reiteró la importancia de acatar las directivas de seguridad, enfatizando el despliegue de recursos para asistir a las víctimas del bombardeo y restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

Según los reportes recogidos, los recientes ataques han impulsado un refuerzo en las medidas de alerta antiaérea en Kiev, con el objetivo de anticipar y mitigar los riesgos asociados a nuevas ofensivas. Las investigaciones sobre el origen y el objetivo específico de los drones empleados permanecen en curso, de acuerdo con las autoridades locales citadas por el medio.