Vietnam limitará los anuncios largos de YouTube a partir del 15 febrero

La nueva regulación en ese país prohíbe los videos promocionales que superen los cinco segundos y obliga a eliminar prácticas como los botones de cierre engañosos o los anuncios fijos, también impactando a plataformas como Netflix y Amazon Prime

La reciente decisión regulatoria de Vietnam también alcanza a plataformas populares como Netflix y Amazon Prime, que se verán obligadas a modificar su política de anuncios a partir del quince de febrero. Tal como informó Vietnam News, el país asiático ha dado un paso que, según el propio medio, lo convierte en el primero a nivel mundial en establecer restricciones específicas sobre la duración y las prácticas asociadas a la publicidad en servicios de streaming, enfocándose en la experiencia de los usuarios frente al incremento de la cantidad y el tiempo total de los anuncios.

De acuerdo con Vietnam News, la nueva legislación establece que YouTube ya no podrá mostrar anuncios promocionales no omitibles cuya duración supere los cinco segundos. La regulación responde a una tendencia en plataformas digitales de incrementar la cantidad y la longitud de la publicidad. El medio detalló que las disposiciones, que entrarán en vigor el 15 de febrero, también prohíben formatos publicitarios que obliguen a los usuarios a permanecer ante anuncios con imágenes fijas antes de poder cerrarlos. Además, la legislación aborda los anuncios emergentes, señalando que no se permitirá el uso de botones de cierre engañosos, conocidos por inducir a los espectadores a hacer clic en el contenido publicitario en lugar de cerrarlo.

Aunque el enfoque principal apunta a ejercicios publicitarios en YouTube, Vietnam News consignó que otras aplicaciones de streaming, como Netflix y Amazon Prime, también deberán adecuarse a la nueva normativa, ajustando sus modelos de anuncios para evitar emisiones de larga duración sin alternativas de omisión. La regulación, según el medio, establece límites a todos los servicios presentes en el país, sin distinciones según el origen de la plataforma.

El medio vietnamita explicó que la aplicación de esta ley es una respuesta a la preocupación generalizada entre los usuarios respecto a la proliferación de anuncios extensos y la práctica de dificultar su cierre o eliminación. Hasta la fecha, según Vietnam News, ningún otro país cuenta con un marco regulatorio similar dirigido específicamente a la duración y condiciones de visualización de la publicidad en plataformas digitales.

La decisión también tiene implicaciones para los métodos habituales de ingresos por publicidad adoptados por plataformas de streaming, que según Vietnam News, suelen basarse en mostrar anuncios más largos o de mayor frecuencia para los usuarios que no pagan suscripciones. Aunque la normativa no afecta la opción de suscribirse a servicios como YouTube Premium, permitiendo a los usuarios evitar la publicidad mediante el pago, el medio señaló que también existe la posibilidad de utilizar aplicaciones de código abierto que alteran las funciones originales de estas plataformas para reducir o eliminar la exposición a anuncios.

Vietnam News reportó que la legislación incluye sanciones estipuladas para las plataformas que incumplan las restricciones, con el objetivo de asegurar un entorno digital más transparente respecto a la publicidad y proteger a los usuarios de prácticas que han generado numerosas críticas en la comunidad. El impacto de esta medida, de acuerdo con el medio vietnamita, podría observarse en la adaptación de los servicios de streaming y la evolución de sus estrategias comerciales en el país.

Mientras las plataformas se preparan para implementar los cambios necesarios, la regulación vietnamita se presenta, tal como publicó Vietnam News, como un antecedente en el contexto global de regulación digital, estableciendo nuevos parámetros para las interacciones entre usuarios, contenidos y mecanismos publicitarios en plataformas digitales.

