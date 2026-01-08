Ucrania acusa a Rusia de lanzar cerca de cien drones contra el país en su última oleada de ataques nocturnos

Entre los reportes divulgados por el Ministerio de Defensa ruso sobre la destrucción de más de 75 vehículos aéreos no tripulados, se incluye la neutralización de 22 drones en la región de Krasnodar y de 14 más en la península de Crimea, territorio que Moscú anexó en 2014 y cuya anexión no ha sido reconocida por la comunidad internacional. En este contexto, las fuerzas ucranianas han denunciado una oleada de casi 100 drones lanzados durante la más reciente ofensiva nocturna sobre el país.

Según informó la agencia Europa Press, las autoridades de Ucrania detallaron que en la noche del miércoles se lanzaron un total de 97 drones desde territorio ruso. De acuerdo con un comunicado emitido por la Fuerza Aérea ucraniana en sus canales oficiales, las defensas lograron interceptar y derribar 70 de estos aparatos no tripulados. Las fuerzas de Kiev advirtieron, no obstante, que los 27 drones restantes consiguieron alcanzar sus objetivos en trece lugares diferentes del país, aunque no ofrecieron detalles específicos sobre daños materiales o víctimas en estas zonas.

Respecto a la respuesta rusa, el Gobierno de Moscú aseveró que sus sistemas antiaéreos derribaron decenas de drones lanzados desde Ucrania en varias regiones bajo su control. Europa Press consignó que trece de estos vehículos aéreos fueron destruidos sobre el mar de Azov, mientras que otros doce fueron abatidos en el mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso también reportó la neutralización de seis drones en la región de Rostov, cinco en la de Oriol, dos en Kursk, dos en Volgogrado y uno en Briansk. Ninguna de las partes informó sobre víctimas o anunció balances precisos de los daños provocados por estas operaciones.

La escalada del uso de drones en esta fase del conflicto se da en el contexto de la invasión a gran escala lanzada por Moscú en febrero de 2022, bajo órdenes directas del presidente ruso, Vladimir Putin. Desde entonces, ambas partes han incrementado el uso de artefactos aéreos no tripulados tanto con fines ofensivos como defensivos. Según señaló Europa Press, estos ataques reflejan una intensificación en las acciones militares a lo largo de distintos frentes y áreas controladas, incluyendo regiones dentro del propio territorio ruso y zonas ocupadas en Ucrania.

El funcionamiento de los sistemas de defensa aérea se ha convertido en un elemento clave en la actual dinámica del conflicto. Ucrania ha hecho pública la dificultad de proteger la totalidad de sus infraestructuras ante ataques masivos y simultáneos, mientras Rusia sostiene que logra bloquear la mayoría de las incursiones efectuadas por drones ucranianos. Hasta el momento, los comunicados oficiales se han centrado en enumerar las intercepciones sin entrar en detalles sobre los efectos directos de tales operaciones sobre la población civil o la infraestructura crítica.

En el caso de Crimea, el control de este territorio, anexionado por Rusia hace diez años, sigue siendo un tema de conflicto y fuente de violencia recurrente. Las autoridades de Moscú han destacado la destrucción de artefactos aéreos ucranianos como prueba de la capacidad de sus sistemas defensivos en esa región. Europa Press reportó que el Gobierno ruso insistió en la necesidad de mantener lo que califican como “protección reforzada” en el área, justificando las operaciones militares en respuesta a ataques provenientes desde Ucrania.

A lo largo de la guerra, tanto los ataques nocturnos como los lanzamientos masivos de drones han adquirido un papel estratégico en la desestabilización de posiciones defensivas y en la recopilación de inteligencia. Europa Press informó que, aunque la mayoría de los drones suelen ser interceptados, una parte logra arribar a sus destinos, provocando preocupación entre las autoridades ucranianas sobre el impacto acumulativo en instalaciones militares y estructuras civiles. Por el momento, no se han proporcionado datos verificados sobre la magnitud del daño generado después de este enfrentamiento específico.

Ambas partes mantienen políticas restrictivas respecto a la divulgación de información sobre víctimas y daños materiales. Los comunicados se enfocan principalmente en los resultados de las intercepciones y en la contabilidad de los drones abatidos, tanto en zonas fronterizas como en áreas interiores, como subraya Europa Press. Dada la naturaleza cambiante y el alcance geográfico de los ataques, la precisión de los daños resulta difícil de verificar de manera independiente.

Además del protagonismo de los drones, estas acciones reflejan una intensificación de la confrontación en la frontera oriental de Europa. Para Ucrania, la capacidad de su sistema defensivo para repeler ataques nocturnos múltiple constituye un logro que busca resaltar de cara a su población y a sus aliados internacionales. Del lado ruso, los reportes de neutralización masiva de drones procuran consolidar la percepción de seguridad en regiones que han experimentado reiterados incidentes en los últimos meses, sobre todo en Crimea y en otras zonas limítrofes.

De acuerdo con Europa Press, ambas fuerzas continúan empleando estrategias de desgaste utilizando tecnología no tripulada, en un escenario que ha dejado su huella tanto en el plano militar como en el diplomático. La continuidad de estos ataques y respuestas refleja el carácter prolongado y multifacético del conflicto en curso entre Ucrania y Rusia.