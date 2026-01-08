Trump propone aumentar el gasto militar hasta los 1.300 millones de euros en 2027

"Gracias a los aranceles y a los enormes ingresos que generan, se están generando cantidades que habrían sido impensables en el pasado (...), podemos alcanzar fácilmente la cifra de 1,5 billones de dólares", afirmó Donald Trump. El presidente de Estados Unidos anunció que buscará incrementar el presupuesto de defensa hasta los 1.500 millones de dólares (aproximadamente 1.300 millones de euros) en 2027, lo que supone un 50 por ciento más en comparación con el monto asignado para el presente año. De acuerdo con la información publicada por el medio de referencia, Trump defendió que el origen principal de estos fondos procederá de los ingresos obtenidos por aranceles impuestos a otros países.

Según detalló el medio, Trump se refirió a la decisión de ampliar la partida presupuestaria destinada al ejército tras "largas y difíciles negociaciones con senadores, congresistas, secretarios y otros representantes políticos". El mandatario afirmó que "por el bien de nuestro país, especialmente en estos tiempos tan turbulentos y peligrosos", considera que la cifra prevista originalmente de un billón de dólares (cerca de 900 millones de euros) es insuficiente para el 2027.

Tal como consignó el medio, Trump realizó este anuncio a través de un mensaje publicado en Truth Social, la plataforma digital de su propiedad. En esa comunicación, el presidente justificó la medida asegurando que el incremento del presupuesto militar "nos permitirá construir el Ejército soñado al que tenemos derecho desde hace mucho tiempo". Añadió también que este aumento "nos mantendrá seguros y protegidos, independientemente del enemigo".

El medio informó que el presidente insistió en que la financiación provendría mayormente del ingreso por aranceles aplicados a países extranjeros. Trump aseguró que, en el pasado, esas naciones habían "estafado a Estados Unidos a niveles nunca vistos". Según explicó el mandatario, gracias a estas tarifas comerciales se están generando recursos que "habrían sido impensables en el pasado", lo que habilita alcanzar con facilidad la nueva meta presupuestaria.

Además, en declaraciones recogidas por la plataforma citada, Trump subrayó la posibilidad de que, gracias a esos recursos, su administración logrará no solo cubrir los gastos de defensa, sino también "la capacidad de pagar la deuda y pagar un dividendo sustancial a los patriotas de ingresos moderados de nuestro país". Según el reporte, el presidente dejó entrever que parte de los nuevos fondos podrían destinarse a otros propósitos fiscales y sociales.

La iniciativa de Trump, según las cifras publicadas por el medio, contempla elevar la inversión militar hasta los 1.500 millones de dólares en el año 2027, lo que representaría un aumento del 50 por ciento respecto al presupuesto actualmente vigente. El jefe de Estado vinculó directamente la necesidad de este ajuste con el contexto de seguridad global y las amenazas existentes contra el país.

El medio resaltó que la propuesta surge tras negociaciones políticas con representantes de ambos partidos en el Congreso y miembros del gabinete ejecutivo. Trump presentó el incremento como una medida necesaria en un entorno internacional que catalogó como plagado de riesgos y desafíos. Explicó que su objetivo es fortalecer la capacidad del ejército de los Estados Unidos y garantizar la defensa nacional ante cualquier adversidad.

Según la información compartida por la plataforma Truth Social y replicada por el medio de comunicación de referencia, el mandatario sostuvo que, con el nuevo presupuesto planteado, Estados Unidos estaría en condiciones de responder de forma eficaz ante cualquier amenaza externa, además de mejorar las condiciones de sus fuerzas armadas. También hizo hincapié en el potencial impacto económico positivo vinculado a la estrategia de financiar el incremento a través de los aranceles, eliminando la necesidad de aumentar significativamente otras fuentes de ingresos fiscales.

El medio concluyó que la propuesta del presidente incluye consideraciones tanto de seguridad nacional como de política fiscal, al incluir posibles beneficios para sectores de ingresos medios, sin proporcionar detalles adicionales sobre el modo concreto en que se repartirán esos dividendos. La declaración de Trump abre el debate sobre las prioridades presupuestarias del país y la viabilidad de alcanzar las cifras anunciadas a partir de los aranceles y su impacto en la economía nacional.