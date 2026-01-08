Sumar Galicia pide que la selección española abandone el Mundial de Fútbol por la "deriva imperialista" de EEUU

Sumar Galicia ha solicitado que la selección española masculina de fútbol se retire del Mundial que se celebrará entre junio y julio próximos "en protesta por la deriva imperialista de Estados Unidos", uno de los organizadores junto a México y Canadá.

Así lo expone, en un comunicado, su secretario general, Paulo Carlos López, que afirma que la decisión estaría motivada "por la reciente actuación de los Estados Unidos en Venezuela". "Como dijimos siempre, no reconocemos la victoria de Nicolás Maduro en julio de 2024, pero tampoco podemos reconocer saltarse el derecho internacional y la política de extracción colonial de recursos de estados soberanos a través de la fuerza militar", advierte.

También, añade, "por las amenazas de Donald Trump, entre otras, sobre Groenlandia, perteneciente a Dinamarca". Y es que para Sumar Galicia "no se puede normalizar que un evento global como un Mundial de fútbol se convierta en una gran campaña de lavado de cara de un poder que actúa con lógicas coloniales y con una política exterior nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial".